Hamburg. Bei einem Brand in einem Rohbau auf dem Gelände eines Sportvereins an der Otto-Brenner-Straße in Kirchdorf sind am Sonntagabend mehrere Gasflaschen explodiert. Die Rauchsäule des Feuers war in weiten Teilen der Stadt zu sehen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte.

Während der Löscharbeiten waren vier Gasflaschen explodiert, weitere wurden vor den Flammen in Sicherheit gebracht. Um an das Feuer besser heranzukommen, mussten Teile des geplanten Vereinsheims eingerissen werden.

Die Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräften vor Ort. Gegen 2.25 Uhr war das Feuer nach mehr als sechs Stunden gänzlich gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat ihre Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.