Die HafenCity bekommt für zehn Tage ein neues Pop-up-Café. Ende August macht ein Verkaufsstand von Nutella in dem Hamburger Viertel an der Elbe Halt. Zur Eröffnung am 21. August kommen unter anderem die TV-Stars Michelle Hunziker, Wotan Wilke Möhring und Collien Ulmen-Fernandes.

Schauspieler Wotan Wilke Möhring (52).

Foto: imago / Stephan Wallocha

Aber auch die Moderatoren Annemarie und Wayne Carpendale, Designerin Barbara Becker und Sängerin Sarah Lombardi haben für das Event auf dem Marktplatz des Überseeboulevard zugesagt.

Sängerin Sarah Lombardi, Mutter von Alessio.

Foto: imago / foto2press

Der Erlös aus dem zehntägigen Verkauf der Merchandising-Artikel kommt „hand2hold“, ein soziales Projekt für bedürftige Kinder zugute.