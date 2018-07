G20-Demonstranten erinnern mit "Cornern" an Gipfel-Proteste

Hamburg. Ein Jahr nach den Ausschreitungen beim G20-Gipfel haben sich mehr als 300 Sympathisanten in Hamburg getroffen. Das gemeinsame Biertrinken im Freien (Cornern) blieb bis zum späten Abend friedlich, bestätigte die Polizei am Donnerstag. Ein linkes Bündnis hatte zu Protesten in der Hansestadt aufgerufen. Höhepunkt des Festivals im Schanzenviertel und im Gängeviertel dürfte am Sonnabend ein Demo-Rave werden, zu dem die Veranstalter nach Polizeiangaben 2500 Teilnehmer erwarten.

Die Veranstalter wenden sich in ihrem Aufruf gegen das „nächste Stelldichein von Kriegstreibern, autoritären Führern und kalten Neoliberalen“ beim kommenden G20-Gipfel im November in Argentinien. Die Gruppe der führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) repräsentiere den globalen Kapitalismus, der für weltweite Ungerechtigkeiten, Klimakrise und Kriege verantwortlich sei.

Zu den Teilnehmern des Talk-Programms zählen auch der Pastor Sieghard Wilm (St. Pauli), die Linken-Politikerin Christiane Schneider und der Musiker Schorsch Kamerun.

( lno/HA )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.