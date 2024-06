Hamburg/Sylt. Verein Hamburger Sternschnuppe lud ein für den guten Zweck. In Westerland wurde in einer exklusiven Location gefeiert.

Mit zwei außergewöhnlichen Events hat der Verein Hamburger Sternschnuppe den Charity-Sommer eingeläutet – und dabei gleich zwei Premieren gefeiert.

Denn einerseits fand im „Studio 28 Milchstrasse“ in Pöseldorf die nach eigenen Angaben bundesweit erste Schmuckdesign-Vernissage mit einzigartigen Haute-Couture-Handtaschen von Yuliya Savystka statt. Und andererseits lud die Sternschnuppe nur wenige Tage darauf erstmals zu einer Veranstaltung nach Sylt: Dort kamen in der Westerländer wineBANK – einer der exklusivsten Locations der Insel – am Ende 3000 Euro für den guten Zweck zusammen.

Ingar Kroll (Pressebüro Kroll) und Nele G. Philipp (Galerie Studio28 Milchstrasse). © Hamburger Sternschnuppe e.V.

Charity-Event: Edle Tropfen in der wineBANK Sylt

Zur zweiten Auflage der „Midsummer Charity Night“ wurden nicht nur erlesene Weine verköstigt, sondern kuratiert von Kunstagentin Jenny Falckenberg auch einzigartige Gemälde versteigert. Highlight neben Werken von Christian Awe, Anke Ruppo, Kerstin Hirsch und Maren Goericke: Ein von Manu Verneuil extra für diesen Abend kreiertes Bild mit der Silhouette von Sylt, das alleine 1000 Euro einbrachte.

Kunstagentin Jenny Falckenberg kam mit Lebenspartner Alex Franke in die Sylter wineBank. © Hamburger Sternschnuppe e.V.

Aber auch edle Tropfen kamen unter den Hammer, darunter eine 3-Liter-Magnum-Flasche „Cavier“ von Balthasar Ress sowie ein 3-Liter-Rosé „BY.OTT.“ aus der Provence. „Dinge, die man garantiert nicht einfach irgendwo kaufen kann“, so die Veranstalter um Sternschnuppen-Gründerin Kiki Fehlauer und den Verein Nestwärme.

Orange-Blue-Sänger liefert auf Sylt neue Musik

Auch musikalisch kamen die „Midsummer“-Gäste auf ihre Kosten: In der wineBank brachte Volkan Baydar (Orange Blue/„She's got that Light“) am Piano alte und neue Hits zu Gehör. Daneben sorgten DJ „Elmo“ alias Oliver Sippel und RSH-Moderator Frank Bremser („Autozugradio Sylt“) für Stimmung. „Es war ein Abend mit unzähligen Highlights“, resümierte wineBANK-Geschäftsführer Sven Wiezorek.

Volkan Baydar mit Freundin Sängerin und Schauspielerin Lisa Tilicke. © Hamburger Sternschnuppe e.V.

Und auch die Hamburger Sternschnuppe durfte sich über einen gelungenen Abend und Einnahmen für ihre wohltätigen Projekte freuen. Dazu gehören unter anderem ein Kinderhospiz, die Initiative „Help for Kids from Kiev“ und ein kostenloses Frühstück an der Geschwister Scholl Stadtteilschule in Osdorf.

Wer die Projekte der Hamburger Sternschnuppe für kranke, benachteiligte und Not leidende Kinder unterstützen möchte, kann dies über folgendes Spendenkonto tun:

Hamburger Sternschnuppe e.V.

IBAN DE33 2005 0550 1043 2287 15

Weitere Informationen unter www.hamburger-sternschnuppe.de

jdr