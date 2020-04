Hamburg. Bei einem Brand in einem mehrgeschossigen Haus in Hamburg-Blankenese ist nach Feuerwehrangaben eine Bewohnerin am Sonnabendabend durch eine Rauchgasinhalation verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden.

Wie die Feuerwehr dem Abendblatt bestätigte, "brannte das Haus lichterloh". Zu Ursachen des Brandes an der Straße Am Kiekeberg könne man noch nichts sagen, erklärte ein Sprecher des Lagedienstes.

Brand in Blankenese: "Totalschaden"

Feuerwehrsprecher Jan Ole Unger sagte dem Abendblatt gegen 20.30 Uhr von der Einsatzstelle, das Haus stehe in Vollbrand. Es sei am Hang gebaut. Das Feuer habe offenbar bereits einen "Totalschaden" hinterlassen. "Man kann schon den nackten Stein sehen." Derzeit schütze man auch benachbarte Gebäude.

Wegen des "Durchzündens" des Feuers aus dem ersten Obergeschoss hatten die Einsatzkräfte einen sogenannten zweiten Alarm ausgelöst. Dadurch wurden weitere Feuerwehrleute alarmiert. Der Rauch war weithin sichtbar – auch von der anderen Elbseite. Das Haus befindet sich in der Nähe des Hesseparks in Blankenese.