Altona. Als Barbara H. vor einem Jahr zum Telefonhörer griff, war sie furchtbar nervös. „Ich hatte Horrorvorstellungen. Man hört so viel – von Leuten, die vor dem Rathaus zelten oder mit drei Telefonen gleichzeitig anrufen“, berichtet die 36-Jährige. Tatsächlich soll es vorgekommen sein, dass Paare vorm Altonaer Rathaus schliefen, um morgens als Erste den gewünschten Termin zu bekommen. Das können Heiratswillige im Bezirk Altona ein Jahr im Voraus tun. Nicht einen Tag früher. Danach beginnt das Rennen um die beliebten Tage – vor allem die wenigen Sonnabende im Sommer sind gefragt und bis Mitte 2017 ausgebucht. 2016 sind alle Termine von Montag bis Sonnabend bereits weg.

Barbara H. hatte Glück. Richtig Glück. Sie konnte einen der sehr begehrten Außentermine ergattern. An ausgewählten Orten im Bezirk Altona trauen die Standesbeamten dann die Paare an wenigen Tagen im Jahr auch außerhalb des Rathauses. In der Strandperle mit Blick auf die Elbe ließen sich die Ottenserin und ihr Christian trauen. Sie hatten sich während des Studiums kennengelernt. In einem Schlosshotel machte er ihr den Antrag.

Standesamt statt Kirche

Dass viele Paare dem Behördengang deutlich mehr Bedeutung zumessen und ihn auch ausgiebiger feiern, stellt Robert Müller zunehmend fest. „Es wird weniger in der Kirche geheiratet. Für viele ist die standesamtliche Trauung der Ersatz“, sagt der Standesbeamter, der seit acht Jahren in Altona arbeitet. Unabhängig vom Wohnsitz können sich Paare überall trauen lassen. In Hamburg erfreut sich gerade der Bezirk Altona mit seinem nah an der Elbe liegenden Rathaus und den zahlreichen attraktiven Veranstaltungsorten bei den Heiratswilligen großer Beliebtheit. Bis zu 1400 Trauungen zählt das Amt pro Jahr. Tendenz steigend. „Es wird immer mehr geheiratet“, stellt Müller fest.

Angesichts der Scheidungsrate ist es Müller und seinen Kollegen wichtig, den Ernst der Sache zu verdeutlichen. „Eine Kollegin hat eine Trauung abgebrochen, weil der Mann beim Jawort lustig sein wollte und meinte, er müsse sich das überlegen“, erzählt der 45-Jährige. In diesem Punkt verstehen die Standesbeamten keinen Spaß. Ansonsten machen sie einiges mit: eine Trauung im Fußballfan-Trikot, ein fehlender Bräutigam, eine Terminabsage per Fax mit Kontaktanzeige für einen neuen Mann, eine indische Hochzeit mit 1000 Gästen. „Nach acht Jahren erlebe ich Dinge, die ich so noch nicht erlebt habe“, sagt Müller.

Eine Trauung der etwas anderen Art war auch die eines Paares mit Faible für Astrologie. „Das Jawort sollte unbedingt um 11.38 Uhr erfolgen, weil der Saturn dann richtig stand“, sagt Müller, der nicht mehr weiß, ob ihm das gelungen ist. Versucht hat er es. Überhaupt zeigt der Beamte viel Verständnis.

Räume Jahre vorher ausgebucht

Dabei machen die Trauungen nur etwa 20 Prozent seiner Arbeit aus. So müssen er und seine Kollegen 3000 Geburten und noch einmal so viele Sterbefälle pro Jahr beurkunden. Einst arbeiteten in Altona zehn Standesbeamte, heute sind es acht. Hochzeitstermine am Sonnabend sowie die begehrten Außentermine sind ein Service, den sich das Amt leistet. Zumindest noch. Angesichts der Haushaltskonsolidierungen wird gespart. Trauungen außerhalb des Rathauses sind zeit- und kostenintensiv. Während im Rathaus die Standesbeamten bis zu zwölf Trauungen pro Tag – alle 30 Minuten – schaffen, sind deutlich weniger Termine außerhalb möglich. An diesem Tag verheiratet Müller drei Paare. Neben Demuth und Simon traut er Janine Hammerl (32) und André Hecht (39) aus Schenefeld im Biedermeierzimmer des Louis C. Jacob sowie das Lehrerpaar Mona Kömpel (30) und Valentino Wilimzig (32) im Goßlerhaus Blankenese.

„Die Hochzeitsvorbereitungen beginnen heute viel früher. In Hamburg sind Veranstaltungsräume Jahre vorher ausgebucht“, so Müller. Diesen Druck bekam das Standesamt zu spüren. 2014 stellte der Bezirk Altona um. Statt sechs Monate kann ein Jahr vorher ein Termin vereinbart werden. Nun haben spontanere Paare ein Problem.

„Wir versuchen, so gut wie möglich die steigende Nachfrage zu bedienen, aber unsere Kapazität ist begrenzt“, sagt Müller. Wer kein Terminglück hatte, bleibt der Weg ins Umland. Standesämter wie in Wedel haben meist Termine frei und liegen auch nahe der Elbe.