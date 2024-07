Die französische Mannschaft ist im Side Hotel in der Hamburger City untergebracht. Als die Spieler in den Bus stiegen, konnten Fans, die eine gute Position hatten, einen kurzen Blick auf die Spieler werfen, wie Adrien Rabiot und Kingsley Coman. Per Bus ging es am Donnerstagnachmittag zum Training ins Volksparkstadion. © FUNKE Foto Services | Marcelo Hernandez