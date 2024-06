Hamburg. Der Tarifstreit zwischen Gewerkschaft und Kita-Träger zog sich wochenlang hin. Nun ist eine Einigung in Sicht. Urabstimmung geplant.

Bei dem wochenlangen Streik in den Elbkinder-Kitas in Hamburg ist offenbar ein Ende in Sicht. Wie der Kita-Träger mitteilt, habe man am vergangenen Freitag ein Angebot vorgelegt, über das Verdi aktuell berät. Laut Informationen der Gewerkschaft soll in einer Urabstimmung darüber entschieden werden. Ver.di empfiehlt, das Angebot anzunehmen.

Der Streik der Hauswirtschaftskräfte war in den vergangenen Wochen zu einer Belastungsprobe für die Eltern, die Kita-Erzieherinnen und -Erzieher sowie den Trägern geworden. An vielen Elbkinder-Standorten in Hamburg mussten Eltern das Mittagessen für die Kinder selbst kochen. Reinigungsarbeiten wurden vom pädagogischen Personal übernommen.

Kita: Elbkinder Hamburg – aktuelle Angebot sieht mehr Urlaubstage und Lohn vor

Zum Hintergrund: Die Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft Ver.di und den Elbkindern waren bereits im April gescheitert. Ver.di forderte 550 Euro mehr Lohn für alle Beschäftigten. Die Elbkinder verwiesen darauf, dass der „Spielraum gering“ und das Gehaltsplus nicht refinanzierbar sei. Das aktuelle Angebot soll zwei zusätzliche Urlaubstage und mehr Lohn vorsehen. Konkrete Zahlen sind noch nicht bekannt.

Am Dienstag (18. Juni) ruht der Streik nun zunächst. Nach Angaben der Elbkinder können die Küche und die Reinigung aber an einigen Standorten aus organisatorischen Gründen noch nicht sofort wieder aufgenommen werden. Man habe erst am Montag davon erfahren, dass der Streik ruhen wird. Wie es in den kommenden Tagen weitergeht, soll sich im Laufe des Tages herausstellen.

In einigen Kitas wurden die Eltern also trotz des ruhenden Streiks am Dienstag gebeten, ihren Kindern ein Mittagessen mitzugeben. Klar ist bislang, dass mindestens noch ein weiterer Streiktag für den Tag der Urabstimmung hinzukommt. Wann das sein wird, ist noch unklar. Weitere Informationen dazu sollen in den kommenden Tagen folgen.