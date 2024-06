Hamburg. 50 Studios und Sportvereine aus Hamburg machen mit. Auch in Parks und auf Terrassen wird geturnt. Welche besonderen Angebote es gibt.

Herabschauender Hund, Katze, Kuh, Kobra: Klingt nach Expedition ins Tierreich, hat aber mit Hagenbeck selbstverständlich gar nichts zu tun. Denn am 21. Juni macht „ganz Hamburg Yoga“. Oder jedenfalls alle, die Lust haben auf die indische Philosophie zur Ertüchtigung von Körper und Geist, die längst auch zwischen Altona und Poppenbüttel zu einer beliebten Sportart geworden ist.

Von 15 Uhr an bieten am 21. Juni rund 50 Studios und diverse Sportvereine aus nahezu allen Hamburger Stadtteilen kostenlose Kurse an, um Interessierte für Yoga zu begeistern. Auch in Parks und auf Dachterrassen wird zur „Langen Nacht des Yoga“ geturnt. Es gibt besondere Angebote für Kinder und Senioren, für Anfänger und Fortgeschrittene.

Yoga in Hamburg: Auch Eltern-Kind-Yoga ist Teil des umfangreichen Programms

So bietet der Eimsbütteler Turnverein (ETV) am Lokstedter Steindamm 77 zum Beispiel um 15.30 Uhr Eltern-Kind-Yoga an; das Angebot zum „Stressabbau im Familienalltag“ richtet sich an einen Elternteil mit einem Kind zwischen fünf und neun Jahren. Von 20 Uhr an können erfahrene Yogis beim ETV auf der Dachterrasse einen eher dynamisch-sportlichen Vinyasa Flow mitmachen.

Ebenfalls draußen, nämlich im Inselpark Wilhelmsburg, bietet der Verein ParkSportInsel e. V. um 18 Uhr „Yoga für Radfahrer“ an. Ein besonderes Angebot für Schwangere gibt es im Studio Mohnblume in der Kurt-A.-Körber-Chaussee 5, wo es ab 18.45 Uhr um Rückenübungen, Hüftöffner und Entspannung geht.

Fußball-EM: Mit „Yoga am Ball“ bleiben, können Interessierte in Wellingsbüttel

Der Turn- und Sportclub Wellingsbüttel (TSC Wellingsbüttel) setzt auf die Fußball-Europameisterschaft 2024 und hat passend dazu den Kursus „Yoga meets Fußball – mit Yoga am Ball bleiben!“ im Programm. Es gehe um „eine Mischung aus kraftvollen Yoga-Asanas und intensiver Dehnung der beim Fußball häufig vernachlässigten Muskulatur“.

Wem einzelne Stunden nicht reichen, der kann im Yogazentrum Hoheluft (Breitenfelder Straße 8a) von 23 Uhr an bis zum frühen Morgen die „ganze Nacht zwischen Schlaf und Meditation“ verbringen.

