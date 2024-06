Hamburg. Lange war der Markt in Hamburg eine feste Anlaufstelle für hochwertige Produkte. Ein Funke Hoffnung besteht jedoch noch.

Schnell noch frisches Gebäck holen, einen Blumenstrauß mitbringen oder direkt vor Ort den Mittagstisch essen: Der nachmittägliche Besuch der knapp zehn Stände des Wochenmarkts am Hallerplatz war jahrelang ein festes Freitagsritual für viele Hamburgerinnen und Hamburger.

Seit Anfang Juni herrscht auf dem Platz in Rotherbaum jedoch kein emsiger Marktbetrieb mehr, stattdessen ist das Gelände leer. Dabei wird es wohl auch vorerst bleiben. Das Bezirksamt Eimsbüttel bestätigte gegenüber dem Abendblatt, dass die bisherige Marktbetreiberin zum 31. Mai aufgehört hat.

Wochenmarkt im Grindelviertel bot regionale Erzeugnisse in Bio-Qualität

Wie es in Zukunft weitergeht? „Es gab einen neuen Interessenten, der diesen Markt weiterbetreiben wollte“, so Kai Becker, Pressesprecher des Bezirksamts Eimsbüttel. Ein Antrag liege dazu bisher jedoch nicht vor.

Zu den Ständen auf dem Wochenmarkt zählten übliche Marktgeschäfte: Lange gab es hier Fleisch- und Käseprodukte, Backwaren, Blumen, Obst und Gemüse sowie einen Mittagstisch. Der Fokus lag dabei auf Bioqualität und regionalen Erzeugnissen mit hoher Qualität.

Wochenmarkt in Hamburg: Händler weiter auf Isemarkt anzutreffen

Nach und nach hätten sich jedoch immer mehr Händlerinnen und Händler von dem Wochenmarkt zurückgezogen. Bio-Landwirtin Andrea Koch sagte gegenüber der „Hamburger Morgenpost“, die zuerst berichtete, dass sich das Geschäft mit Obst und Gemüse nach Anfahrt, Inflation und Konkurrenz nicht mehr gelohnt habe. Ohne dieses Rückgrat sei der Wochenmarkt weiter geschrumpft.

Wer nun um seine wöchentlichen Einkaufsmöglichkeiten von regionalen Erzeugnissen in Eimsbüttel bangt, kann jedoch aufatmen: Mit dem Wochenmarkt am Turmweg (donnerstags) und an der Rothenbaumchaussee (samstags) gibt es noch weitere Optionen in unmittelbarer Nähe. Die Käse- und Fleischprodukte vom Hallerplatz werden beispielsweise auch auf dem Isemarkt in Harvestehude verkauft (dienstags und freitags).