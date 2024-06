Hamburg. Alle Generationen sind willkommen, wenn rund um die Kirche die Musik ertönt. Auch die EM 2024 wird in das Festwochenende integriert.

Während alle Fußballbegeisterten nur noch die Europameisterschaft im Kopf haben, dreht sich im Hamburger Stadtteil Niendorf schon bald alles um eine ganz andere Art der Bewegung. Da steht nicht der Sport im Mittelpunkt, sondern der Spaß. Am 22. und 23. Juni feiert die Kirchengemeinde Niendorf (Niendorfer Marktplatz 3a) ein Festwochenende für alle Generationen und lädt zur größten Tanzparty des Stadtteils. Dazu gibt es einen Schlagergottesdienst und am Ende noch gemeinsames Fußballgucken. Die ortsansässige Tanzschule Stender engagiert sich ebenso wie das Kulturzentrum „The Village“.

Am Sonnabend (22. Juni) startet das Programm um 16 Uhr. Wer tanzen will, kann sich mit Waffeln, Kaffee, kühlen Getränken und Snacks im Biergarten und Beachclub hinter der Kirche am Markt stärken. Ab 17 übernimmt die Jugend und lädt zum Tanzalarm ein, ehe die Tanzschule von Heiko Stender übernimmt. Die Institution hat schon Generationen von Niendorfern flotte Beine gemacht.

Niendorf lädt zur großen Tanzparty – DJ legt Musik auf

Wer die Ballveranstaltungen der Tanzschule kennt, weiß, dass Inhaber Heiko Stender es immer schafft, alle Gäste auf die Tanzfläche zu holen, sodass wirklich jeder bei den Gemeinschaftstänzen mitmacht.

Die Barockkirche in Hamburg-Niendorf ist Gastgeber der Sommerveranstaltung. Hinter der Kirche wird es ein Open-Air-Gelände und ein Festzelt geben. © Michael Rauhe

Um 21 Uhr übernimmt „The Village“, die zur „120 Minuten Party“ aufruft. Das Konzept: „Es wird exakt 120 Minuten lang laute Musik gespielt, der Alltag weggetanzt und gemeinsam eher gefühlt als gedacht“, so die Macherinnen des Niendorfer Kulturzentrums, die damit jeden zweiten Freitag im Monat eine tanzfreudige Menge weit über den Stadtteil hinaus begeistern. Das ist auch in der Tanznacht in Niendorf zu erwarten, die mit einem DJ auch nach 23 Uhr weitergeht.

Barockkirche Niendorf: Pastorin freut sich auf viele Tänzerinnen und Tänzer

Pastorin Ute Andresen hofft, dass sich viele Leute einen Ruck geben und mitmachen. In der Kirchenzeitung schreibt sie: „Wann waren Sie das letzte Mal los und haben das Tanzbein geschwungen? Ich denke, man ist nie zu alt, um beweglich zu bleiben und tanzen zu gehen. Vielleicht springt man nicht mehr wie ein junges Reh über den Tanzboden, aber die Füße wippen mit, und die Knie werden elastisch.“

Vielleicht sei „Niendorf tanzt“ der ideale Abend, um mal wieder die Nacht zum Tag zu machen, mit vielen netten Menschen zu tanzen und eine gute Zeit zu haben. „Ich bin dabei und freue mich drauf!“, schreibt Andresen.

Mehr zum Thema

Niendorf: Schlagergottesdienst in der Kirche – und dann Public Viewing

Auch am Sonntag gibt es in Niendorf weiteres Programm – und um 19 Uhr eine ganz besondere Veranstaltung. In der Barockkirche am Markt wird ein Schlagergottesdienst für alle Generationen gefeiert. Im Anschluss können die Besucher auf der Wiese hinter der Kirche am Markt gemeinsam bei Gegrilltem und kühlen Getränken das letzte Vorrundenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Schweiz anschauen und das Festwochenende ausklingen lassen.

„Ich war noch nie mit einem Fußballtrikot in der Kirche“, sagt Tanzschulleiter Heiko Stender. „Aber beim Schlagergottesdienst wird das meine Premiere. Ich freue mich sehr auf das Wochenende.“