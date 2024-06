Hamburg. Techno-Tischtennis und Tattoo-Pop-up: Bar in Hamburg veranstaltet besondere Aktionen. Wie Mutige sich lebenslang Kaffee sichern können.

Gratis-Pony, Techno-Tischtennis und Tattoo-Pop-up: Die Pony Bar am Allende Platz in Hamburg-Rotherbaum feiert in dieser Woche mit vielen originellen und kostenlosen Aktionen Geburtstag.

Für ganz Spontane gibt es am heutigen Mittwoch noch die Möglichkeit, sich einen neuen Haarschnitt verpassen zu lassen. „Du wolltest schon immer ein eigenes Pony haben? Dann lass dir eins bei uns schneiden!“, heißt es im Jubiläums-Programm der Bar, die vor 20 Jahren in dem belebten Viertel mit vielen Restaurants eröffnet hat.

Pony Bar in Hamburg-Rotherbaum bietet zum Geburtstag ungewöhnliche Aktionen

Und so wird die Pony Bar zum Pop-up-Salon: Die Friseurmeisterin Caro greift zur Schere und zum neuen Look gibt es eine „gute Tasse Kaffee“. Die Aktion läuft von 12 bis 18 Uhr. Termine können vor Ort oder per Instagram-Nachricht gebucht werden. Nahezu nahtlos geht es am Abend ab 20 Uhr mit einem bunten Jazz-Abend und verschiedenen Künstlern weiter.

Am Donnerstagabend steht dann Techno-Tischtennis auf dem Programm. Zu Beats von DJ Dose geht es ab 20 Uhr im „Galopp“ um die Platte. Ab 22 Uhr schmettert Linadontkray vom DJ Pult schwungvoll zurück. Wer noch Motivation braucht: „Für alle, die das Tempo halten können und sich im Finale durchsetzen, winkt ein kleiner Überraschungspreis!“, so die Veranstalter.

Mehr zum Thema

Pony Bar in Hamburg: Pop-up-Tattoostudio und lebenslang Frei-Kaffee

Die nächste Aktion des Geburtstags-Specials steht am Freitag an: Dann schlägt die Tätowiererin Anne aka „Dr. Affenkopf Tattoo“ ihr Lager in der Pony Bar auf. Das Bar-Team schwört auf den „filigranen Stil“ und lädt von 12 bis 18 Uhr in das Pop-up-Tattoostudio. Als besonderes Special: „Alle, die sich das eigens dafür entworfene Geburtstagsmotiv stechen lassen, erhalten lebenslang Frei-Kaffee bei uns“, so das Versprechen der Pony Bar.

Wer sich dieses Motiv stechen lässt, bekommt lebenslang Frei-Kaffee in der Pony Bar im Hamburger Grindelviertel. © POny Bar | Pony Bar

Die offizielle Geburtstagsparty findet dann am Sonnabend ab 21 Uhr mit vielen Musik-Acts und DJs statt, die bis in die Morgenstunden auflegen. Zum kompletten Jubiäumsprogramm geht es hier.