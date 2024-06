Lübeck. Gastronom Hannes Schröder betreibt auch die beliebten Restaurants Küchenfreunde und Herzstück. Was er in Lübeck vorhat.

Der bekannte Hamburger Gastronom Hannes Schröder (unter anderem Küchenfreunde), der zuletzt die Hummus-Bar an der Langen Reihe eröffnet hat, ist nun auch in der Nähe der Ostsee mit einem völlig anderen Konzept vertreten: Dort betreibt er zusammen mit einem Geschäftspartner den Beachclub Strandsalon in Lübeck.

Zuletzt war die Location an dem Flüsschen Trave mit Blick auf Hafenkräne ein wenig stiefmütterlich behandelt worden. Seit Anfang Mai haben Hannes Schröder und Oliver Nordmann, Geschäftsführer der Nordmann-Gruppe, die Strandbar übernommen und sie aus dem Dornröschenschlaf geweckt. Das Motto: „Riviera an der Trave“.

Lübeck: Beachclub Strandsalon soll große Eventflächen bieten

„Der Strandsalon ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der Lübecker Szene. Wir freuen uns riesig, diesen wunderschönen Ort für Lübecker, Touristen und alle Strandsalon-Fans wieder mit viel Liebe und neuer Energie zum Leben zu erwecken“, sagt Hannes Schröder. Zunächst startet das Team mit kleinen Schritten. 2025 soll es dann aber richtig rundgehen und der Beachclub Strandsalon zum absoluten „Place to be“ in Lübeck werden – mit unterschiedlichen Ebenen für Events.

Der Hamburger Gastronom Hannes Schröder hat den Beachclub Strandsalon in Lübeck aus dem Dornröschenschlag erweckt. © Strandsalon | Strandsalon

Bis dahin gibt es schon jetzt Drinks am Pool – für das authentische „Riviera-Feeling“ mit den Füßen im Sand. Wer Hunger hat, kann sich auch Essen an den Pool bestellen: Das Team des Strandsalons bietet „Easy Food“ wie Flammkuchen, Fish and Chips bis zur Currywurst, mit verschiedenen Pommesvariationen.

Der Lübecker Beachclub hat bei schönem Wetter von Montag bis Freitag ab 15 bis 23 Uhr sowie Sonnabend und Sonntag von 12 bis 23 Uhr geöffnet. Infos: www.strandsalon.de