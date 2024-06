Hamburg. Veranstalter sprechen von „Festival“. In Eimsbüttel verkaufen rund 200 Anbieter auf 5000 qm Fläche Vintage-Ware und Streetfood.

Am 7. und 8. Juni findet wieder ein Rooftop-Flohmarkt an der Osterstraße in Eimsbüttel statt.

Die 5000 Quadratmeter große Fläche ist am Sonnabend bereits ausgebucht.

Rund 200 Anbieter verkaufen Vintage-Ware und internationales Streetfood.

Der Flohmarkt auf dem Dach von Galeria Karstadt an der Osterstraße in Hamburg vor einigen Wochen war ein voller Erfolg. Knapp 150 Händler, 20 Streetfood-Anbieter und Tausende Besucher trafen sich Ende April an zwei Abenden hintereinander zum Rooftop-Flohmarkt im Herzen von Eimsbüttel. Laut Veranstalter kamen insgesamt rund 5000 Menschen.

Jetzt soll der beliebte XXL-Flohmarkt mit bis zu 200 Anbietern wiederholt werden. Dieses Mal verwandelt sich die 5000 Quadratmeter große Dachfläche des Warenhauses, auf der sonst geparkt wird, am Freitag, 7. Juni (18 bis 22 Uhr), und am Sonnabend, 8. Juni (14 bis 21 Uhr) in einen bunten Markt. Und hier gibt es mehr als Trödel und Secondhand. Denn an dem „Flohmarkt- & Streetfood-Festival“, wie die Veranstalter es nennen, wird es auch wieder zahlreiche Foodtrucks und Getränkestände geben.

Flohmarkt auf Eimsbütteler Kaufhausdach an der Osterstraße in Hamburg

Dass der Flohmarkt dieses Mal nicht erst um 23 Uhr endet, geschieht aus Rücksicht auf die Nachbarn. „Wir bauen deshalb auch erst Sonntag ab“, so Tom Bergmann, der das Event mit seinem Partner und WG-Kumpel Julien van der Hoeden veranstaltet. Gemeinsam haben sie auch den XXL-Flohmarkt beim Hafengeburtstag durchgeführt.

Eine weitere Neuerung ist, dass der Rooftop-Flohmarkt jetzt einen Euro Eintritt kostet. Das sei erforderlich, um kostendeckend arbeiten zu können, so Bergmann. Das Aufstellen von Toiletten, die Logistik und auch das Bereitstellen von Personal koste viel Geld. „Wir brauchen Ordner, die das Parkdeck sichern und den Zugang kontrollieren.“

Flohmarkt Hamburg: Es können noch Stände oder Marktbuden gemietet werden

Tatsächlich war es beim vergangenen Mal irgendwann so voll, dass der Einlass am Fuß der Treppe, die zum Parkdeck führte, reguliert werden musste. „Die Schlange, die sich dann gebildet hat, war mehr als 50 Meter lang. Aber die Leute haben sich gefreut und waren entspannt“, so Bergmann, der den Flohmarkt auf dem Dach von Galeria Karstadt gerne regelmäßig durchführen würde.

Bislang haben sich schon viele Aussteller angemeldet, darunter viele professionelle Vintage-Händler – und etliche Streetfood-Anbieter. Dennoch gibt es noch freie Flächen. Wer noch kurzfristig einen Stand oder eine Marktbude mieten möchte, kann das auf der Website rooftop-flohmarkt.de versuchen, der Sonnabend ist aber bereits ausgebucht.

Eine Bude mit drei Meter Verkaufsfläche kostet knapp 60 Euro, der Standmeter für einen Tisch liegt bei 14,50 Euro. Wer damit nicht auskommt, kann sich eine Extra-Kleiderstange mit 50 Bügeln oder einen Extra-Tisch leihen (beides je 10 Euro). Freie Stände gibt es allerdings nur noch am Freitag, am Sonnabend ist bereits die komplette Fläche ausgebucht.