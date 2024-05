Hamburg. In manchen Parks können Kinder schon planschen, in anderen öffnen die kostenlosen Becken erst zu den Sommerferien. Der Überblick.

Ein bisschen Sommer in der Stadt hatten die Hamburger bereits. Und nicht nur Bäderland Hamburg startet bei dem schönen Wetter mit den ersten Freibädern in die Saison, auch die öffentlichen und kostenlosen Planschbecken in Parks und auf Spielplätzen in Hamburg sind startklar. Zumindest die meisten.

In Hamburg am Wasser spielen: Stadtpark-Planschbecken kann seit 1. Mai genutzt werden

Eines der größten Planschbecken ist wohl das im Stadtpark. Nachdem dieses im vergangenen Jahr gesperrt werden musste, wurde es dieses Jahr bereits zum 1. Mai eröffnet – und in der vergangenen Woche auch schon wieder stark genutzt, wie ein Sprecher des zuständigen Bezirksamtes Hamburg-Nord auf Abendblatt-Anfrage mitteilt.

Kein Wasser gibt es dagegen in dem Planschbecken am Biedermannplatz in Barmbek-Süd im Bezirk Nord, da es derzeit umgebaut wird. Eigentlich sollte das Becken noch in diesem Jahr geöffnet werden. Auf dem Gelände entstehen ein inklusiver Spielplatz und ein Planschbecken, das dank seiner modernen Technologie wohl nie wieder wegen verunreinigten Wassers schließen muss. Die Eröffnung des neuen Spielorts ist für den Herbst dieses Jahres geplant.

Die beiden Planschbecken im Hayns Park in Eppendorf sowie am Schinkelplatz in Winterhude werden nicht vom Bezirksamt, sondern von privaten Paten betrieben, die sich um Betrieb und Wasserwechsel kümmern. Da das Wasser in den Becken nicht mit Chlor versetzt wird, muss es täglich aus hygienischen Gründen erneuert werden.

Außerdem gehört es zu den Aufgaben der Paten, die Becken am Abend zu reinigen – also den Müll dort zu entfernen. Ob diese beiden Becken bereits startklar sind, kann der Bezirksamtssprecher nicht sagen.

Planschbecken in Eimsbüttel: Im Wehbers Park und an der Garbestraße wird geplanscht

Im Bezirk Eimsbüttel gibt es drei Wasserbecken auf Kinderspielplätzen. Die Standorte: An der Unnastraße im Park am Weiher, wo es mit dem Café Magic eine neue Gastronomie gibt. Außerdem an der Emilienstraße im Wehbers Park und an der Garbestraße.

Das Planschbecken an der Garbestraße in Hamburg-Eimsbüttel ist gefüllt. Paten wechseln das Wasser und reinigen das Becken. © Genevieve Wood | Genevieve Wood

Kay Becker, Sprecher des Bezirksamtes Eimsbüttel: „Die Planschbecken werden in diesem Jahr ab dieser Woche über Patenschaften durch Bürger und Bürgerinnen befüllt und entleert.“ Die Becken im Wehbers Park und an der Garbestraße sind befüllt, dort planschten am Dienstagnachmittag bereits viele Kinder. Das Becken an der Unnastraße war noch leer.

Auch das kostenlose Planschbecken im Wehbers Park in Eimsbüttel ist bereits gefüllt. © Genevieve Wood | Genevieve Wood

Im vergangenen Jahr lief es mit dem Befüllen in Eimsbüttel nicht reibungslos: Ausgerechnet während einer Hitzewelle waren die drei Becken nicht mit Wasser gefüllt.

Planschbecken in Altona: Paten kümmern sich um die vier öffentlichen Planschbecken

In Hamburg-Altona können vier Planschbecken für die Öffentlichkeit in Betrieb genommen werden – die Wasserversorgung ist gerade durch einen beauftragten Monteur wieder freigegeben worden.

Die vier Planschbecken sind im Fischers Park, im Emil-Wendt-Park (ehemals Walter-Möller-Park) in Altona-Altstadt und auf den Spielplätzen Zeiseweg und Ophagen in Altona-Nord. Mike Schlink, Sprecher des Bezirksamtes Altona: „Die Becken werden von Paten/Initiativen betreut – insofern kann das Bezirksamt nicht verbindlich zusagen, ob sie tatsächlich befüllt werden.“

Planschbecken im Bezirk Mitte: Denkmalgeschützte Becken erst zu den Sommerferien fertig

Das Bezirksamt Hamburg-Mitte ist für die historischen, denkmalgeschützten Planschbecken im Hammer Park in Hamm und im Traunspark in Rothenburgsort zuständig und arbeitet derzeit „mit Hochdruck“ an notwendigen baulichen Instandhaltungsarbeiten, so Sprecherin Josefina Kordys. „Beim Betrieb beider Planschbecken sind viele rechtliche Anforderungen einzuhalten, damit ein sicheres Planschen gewährleistet werden kann.“

An beiden Standorten müssen derzeit noch Chlor- und Filteranlagen eingebaut und neue Füllparameter festgelegt werden. Zudem soll der Beckenboden noch ausgebessert werden. Die beiden Planschbecken sollen zum Start der Sommerferien aber befüllt werden. Das Bezirksamt plant dazu aktuelle Informationen auf der Webseite.

Eine Grundsanierung sowie ein weiterer Ausbau sollen dann nach dem Hochsommer erfolgen, sodass die beiden Planschbecken in den Folgejahren auch bereits mit den ersten warmen Sommertagen befüllt werden können.