Hamburg. Das Generalsviertel ächzt über Parkplatznot, nun fallen weitere Stellplätze weg. Warum der Standort schlecht gewählt ist.

Es ist kein nettes Signal von der Stadt: Im Generalsviertel in Hoheluft-West, das bereits einen Großteil seiner Stellflächen für den Ausbau des Fuß- und Radverkehrs verloren hat, wird der Parkdruck weiter erhöht: In der Bismarckstraße, an der Ecke zur Hoheluftchaussee, wird eine SmaLa-Zone eingerichtet: eine „Smarte Liefer- und Ladezone“ am Fahrbahnrand, auf der sich Paketboten über eine App einbuchen können. Es ist die 20. Zone dieser Art in Hamburg. Normales Parken ist dort künftig nur noch sonn- und feiertags zwischen 19 und 8 Uhr erlaubt.