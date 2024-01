Gipfel in Hamburg während EM 2024 abgesagt: So geht es weiter

Congress Center Hamburg Gipfel in Hamburg während EM 2024 abgesagt: So geht‘s weiter

Hamburg. Auch wenn es niemand offiziell zugeben wird: Aber die Erleichterung in der Hamburger Polizei ist groß, dass die für Juni geplante große Nachhaltigkeitskonferenz abgesagt und in den Oktober geschoben wurde. Ursprünglich war das zweitägige Treffen, zu dem zunächst unter anderem die Staats- und Regierungschefs der USA (Joe Biden), Großbritannien (Rishi Sunak), Frankreich (Emmanuel Macron) und Olaf Scholz im CCH erwartet wurden, genau in die Zeit der Fußball-Europameisterschaft gelegt worden.

Vor und nach der Nachhaltigkeitskonferenz hätten zwei Spiele im Hamburger Volksparkstadion gelegen. Die Sicherheit der Konferenzteilnehmer und der Fußballfans zu gewährleisten, das wäre für die Hamburger Polizei personell kaum leistbar gewesen – zumal sie wegen der EM nicht hätte auf Kräfte anderer Bundesländer oder der Bundespolizei zurückgreifen können. Das ist sonst das übliche Vorgehen. Hinter den Kulissen liefen deshalb seit Wochen Überlegungen, den Nachhaltigkeitskongress zu verschieben. Beim Neujahrsempfang des Hamburger Abendblatts hatte sich auch Innensenator Andy Grote dazu geäußert und das Treffen öffentlich infrage gestellt.

Nachhaltigkeitskonferenz in Hamburg verschoben: Termin während EM nicht machbar

Am Montagabend kam dann die Nachricht: „Die erste Hamburg Sustainability Conference findet am 7. und 8. Oktober 2024 statt.“ Auf diesen Termin haben sich die Initiatoren der Konferenz, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die Stadt und die Michael Otto Stiftung verständigt. Der geplante Termin im Juni, so die offizielle Sprachregelung, habe sich „mit Blick auf die Personalsituation bei Landes- und Bundespolizei während der Fußball-Europameisterschaft als nicht umsetzbar erwiesen“.

Laut Senat soll beim neuen Termin im Oktober die Veranstaltung in der Handelskammer ausgetragen werden. „Nach dem für September geplanten Zukunftsgipfel der Vereinten Nationen in New York ist der Konferenztermin im Oktober nun geeignet, eine Brücke zu schlagen von den politischen Nachhaltigkeitszielen auf UN-Ebene hin zur praktischen Umsetzung“, heißt es in der offiziellen Mitteilung.

