Tibarg Center am verkaufsoffenen Sonntag: Warum die Läden in Niendorf zubleiben

Am 7. Januar haben die Läden in Hamburg geöffnet. Aber in Niendorf sind die Türen am verkaufsoffenen Sonntag zu. Die Gründe.

Hamburg. Das Tibarg Center startet das neue Jahr mit einer gehörigen Portion Humor. An den Eingangstüren des Einkaufszentrums hängt ein Plakat, das einen sichtlich erschöpften Weihnachtsmann zeigt mit dem Hinweis „Wir brauchen Erholung“. Denn während am Wochenende am verkaufsoffenen Sonntag, 7. Januar, alle Geschäfte in Hamburg öffnen, bleiben die Türen in Niendorf zu.

Tibarg Center in Niendorf: Warum es am verkaufsoffenen Sonntag zu ist

„Normalerweise bewirbt man, dass man geöffnet hat. Wir haben uns dazu entschieden, sympathisch dafür zu werben, dass wir eben nicht offen haben. Sonst würden die Menschen hier vor der Tür stehen, wenn in ganz Hamburg sonst die Läden geöffnet haben“, sagt Dennis Hartung-Mallon, Prokurist von BCM Center Management, das für das Tibarg Center zuständig ist.

Am ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres bleiben die Türen des Tibarg Centers in Niendorf geschlossen.

Foto: Alexander Berthold

Bereits vor der Corona-Pandemie haben sich die Betreiber entschieden, den ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres auszulassen. Der Wunsch kam von der Mietergemeinschaft. „Am Ende eines jeden Jahres machen wir vom Center-Management eine Abstimmung mit all unseren Mietern, an welchen Terminen das Center an den verkaufsoffenen Sonntagen geöffnet hat“, erklärt Hartung-Mallon.

Das Problem: Der Januar-Termin war bereits in der Vergangenheit kein besonders attraktiver Termin für das Tibarg Center. Weil die Läden in der Einkaufsstraße zumeist geschlossen blieben und auch wegen des häufig miesen Wetters keinerlei Rahmenprogramm in Niendorf geboten wurde, verliefen sich nur wenige Menschen im Einkaufszentrum.

Tibarg Center: Niendorfer Händler würden anderes Modell für verkaufsoffenen Sonntagen bevorzugen

„Die anderen Termine – beispielsweise der Sonntag vor Ostern und der im November – sind deutlich attraktiver. Es bringt ja auch nichts, wenn man geöffnet hat, die Mieter des Centers hinterher aber unzufrieden sind“, sagt Hartung-Mallon. Das Tibarg Center macht keinen Hehl daraus, dass sie sich ein anderes Modell für den verkaufsoffenen Sonntag wünschen würden.

So würde es in den Augen der Center-Betreiber mehr Sinn ergeben, die verkaufsoffenen Sonntage nach Bezirken zu verteilen und nicht auf die gesamte Stadt.