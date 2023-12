Hamburg-Eimsbüttel: Warum hier am Wochenende lauter Weihnachtsgesang ertönt

Hamburg. Es sind nur noch wenige Tage bis Heiligabend – und das versetzt viele Hamburger und Hamburgerinnen in den typischen vorweihnachtlichen Stress. Da muss hier noch der Baum geschmückt, das letzte Geschenk gekauft, das Weihnachtsmenü zusammengestellt und dort noch ein Schreibtisch voll Arbeit erledigt werden. Deshalb ist genau jetzt der perfekte Zeitpunkt, um einen Schritt zurückzutreten und ganz bewusst die letzten Tage vor Weihnachten zu genießen.

Eine besondere Aktion dafür gibt es am Wochenende in Hamburg-Eimsbüttel. Am Sonntag, 17. Dezember, lädt der Eimsbütteler Turnverband (ETV) in Zusammenarbeit mit der ökumenischen Gemeinschaft der Kirchen in Eimsbüttel und dem Agaplesion Diakonieklinikum von 17 bis 18 Uhr zum großen Adventssingen für die ganze Familie ein.

Hamburg-Eimsbüttel: ETV veranstaltet am Wochenende Adventssingen

„Wir freuen uns sehr, auch in diesem Jahr das Eimsbütteler Adventssingen auf unserem Sportplatz an der Bundesstraße ausrichten zu können. Letztes Jahr haben mehr als 300 Eimsbüttelerinnen und Eimsbütteler gemeinsam gesungen. Wir laden auch in diesem Jahr alle ein, die Lust haben, sich am dritten Advent vorweihnachtlich einzustimmen und die besondere Atmosphäre des gemeinsamen Musizierens zu genießen“, sagt Frank Fechner, 1. Vorsitzender des ETV.

Neben den traditionellen Weihnachtsklassikern stehen moderne und neu interpretierte Lieder auf dem Programm. Und wer nun Sorge hat, die Texte der Hits nicht mehr ganz so gut zu beherrschen: Am Eingang stehen kostenlose Liederzettel zur Verfügung. Auch das Projekt „Music on Tour“ des Gemeindejugendwerks Norddeutschland, der Gospelchor der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde und der HSV-Fanchor werden beim gemeinsamen Singen unterstützen.

Adventssingen in Hamburg-Eimsbüttel – mit Heißgetränken und Gebäck

Gut zu wissen: Die Veranstalter kündigen an, dass es Heißgetränke und Gebäck geben wird. Einem besinnlichen Abend mit Nachbarn, Freunden, Familie und Bekannten wie auch Unbekannten steht also nichts mehr im Wege.

Sonntag, 17. Dezember, 17 bis 18 Uhr, Sportplatz an der Bundesstraße 103 in Hamburg-Eimsbüttel. Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.