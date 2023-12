Weihnachten in Hamburg: Zehn originelle Geschenke aus Eimsbüttel

Hamburg. Schenken macht Spaß! Besonders, wenn das Produkt eine Geschichte erzählt, die direkt aus der Nachbarschaft kommt. Wenn es beim Einkauf im Geschäft um die Ecke noch einen netten Plausch gibt. Wenn man weiß, dass das Geschenk handgemacht ist oder man damit Gutes tun kann.

Wer noch nach Weihnachtsgeschenken sucht, die Eimsbüttel im Herzen oder als Aufschrift tragen, der ist hier richtig. Das Abendblatt hat sich im Bezirk – ebenso wie in Altona – auf die Suche nach Herstellern und Geschäften gemacht, bei denen man originelle Geschenke aus dem Quartier findet.

1. Weihnachtsgeschenke aus Hamburg-Eimsbüttel: Wie wäre es mit „Osterstraßentee“?

Das Eimsbüttler Tee Kontor an der Osterstraße 170 bietet gleich mehrere Geschenkideen. Zum Beispiel den Haustee, den sogenannten Osterstraßentee – ein schwarzgrüner Tee mit Zitrusfrüchten, Vanille, Sahne und Rosenblüten – und dazu passend eine 48-prozentige Osterstraßenschokolade.

Tee und Schokolade aus dem Tee Kontor an der Osterstraße 170.

Foto: Eimsbüttler Teekontor

Der Tee kostet à 100 Gramm 4,95 Euro und die Schokolade à 100 Gramm 6,95 Euro. Zusammen mit einem „Nougatkuss“ ist beides auch als Set für 13,85 Euro erhältlich. Und das Besondere: „Die Schokolade wird nach unseren Rezepten in Hamburg hergestellt und den Tee kreieren wir selbst“, so Inhaberin Rebecca Wulf.

Öffnungszeiten: dienstags bis freitags von 11 bis 19 Uhr, sonnabends von 10 bis 16 Uhr.

2. Geschenke aus Eimsbüttel – handgefertigtes Holzspielzeug von Taylan

Handgefertigtes Holzspielzeug direkt aus der Nachbarschaft – das gibt es bei Taylan Holzspielzeug am Heußweg in Eimsbüttel. Der Inhaber Kadir Taylan fertigt alle Spielzeuge seit Jahrzehnten in seiner eigenen Holzwerkstatt.

Taylan, der auch einen Stand auf dem Isemarkt hat, schwört auf gute Qualität und setzt auf die Ideen der Montessori-Pädagogik. Einer seiner Klassiker: Das handgefertigte Baby-Greifauto aus unbehandeltem Holz für Kinder ab acht Monaten. Besonderer Bonus: Im Geschäft kann man das Auto auch kostenlos gravieren lassen.

Der ehemalige Goldschmied Kadir Taylan fertigt in Eimsbüttel Holzspielzeug für Kinder.

Foto: Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Das Greifauto ist erhältlich für 14,90 Euro im Online-Shop oder direkt am Heußweg 79a. Öffnungszeiten: montags bis donnerstags 10 bis 18 Uhr, freitags 15 bis 18 Uhr, sonnabends 10 bis 16 Uhr.

3. Weihnachtsgeschenke: Eine Liebesgeschichte, die in Hoheluft-West spielt

Es ist eine ungewöhnliche Liebesgeschichte, die Abendblatt-Redakteurin Juliane Lauterbach in ihrem Buch „Bleib noch ein bisschen“ erzählt. Sie handelt von der Gesangslehrerin Anne, die plötzlich eine Nachricht ihres verstorbenen Mannes Tom auf ihr Handy bekommt.

Anne hält dies zunächst für einen schlechten Scherz. Aber in einem schwachen Moment lässt sie sich dann doch auf den Chat ein, der ihr Leben komplett auf den Kopf stellen wird. Wer in Eimsbüttel lebt, wird viele Ecken wiedererkennen, denn die zentrale Handlung spielt rund um den Eppendorfer Weg und die Hoheluftchaussee.

„Bleib noch ein bisschen“ von Juliane Lauterbach.

Foto: Lauterbach, Juliane / Amazon Publishing

„Bleib noch ein bisschen“ von Juliane Lauterbach, erhältlich für 9,95 Euro überall da, wo es Bücher gibt oder bei amazon.de.

4. Weihnachtsgeschenke aus Hoheluft-West: Blumen per Abonnement

Der Blumenladen „Das kleine Grüne“ an der Bismarckstraße in Hoheluft-West mag klein sein, im Binden von kreativen und besonderen Sträußen sind Laura Blöchl und ihr Team aber ganz groß. Die Sträuße dort sind nicht wie alle anderen. Sie wirken oft, als kämen sie frisch von der Blumenwiese.

Der Blumenladen „Das kleine Grüne“ an der Bismarckstraße in Hoheluft-West. Dort gibt es besondere Sträuße und ein Blumen-Abo.

Foto: Wood Genevieve / Genevieve Wood

Der Fokus liegt auf saisonalen Blumen sowie ausgewählten Exoten. Praktisch: Blumenfreunde können ein Abo in der gewünschten Höhe abschließen und die Blumen regelmäßig vor Ort abholen oder sich liefern lassen. Warum? Weil man sich dann garantiert regelmäßig selbst oder andere mit frischen Blumen beschenkt.

Der Blumenladen „Das kleine Grüne“ versorgt Kunden, die ein Blumenabo haben, regelmäßig mit frischen Blumen.

Foto: Genevieve Wood

Das kleine Grüne, Bismarckstraße 88. Öffnungszeiten: montags bis freitags 8 bis 18 Uhr (mittwochs Ruhetag), sonnabends 8 bis 15 Uhr.

5. Tipp für Weihnachtsgeschenke – Seife, die aus Harvestehude in Hamburg kommt

Der kleine Laden liegt so versteckt in Harvestehude, dass man fast daran vorbeigehen könnte. Das sollte man aber auf keinen Fall – denn hier, im Hamburger Seifenkontor, gibt es handgefertigte und palmölfreie Pflanzenseifen.

Gefertigt werden alle Seifen traditionell in der Provence und in Marseille. Entwickelt, vertrieben und designt werden sie aber in Hamburg, und zwar von Inhaber Karsten-Wolfgang Kurth.

Als Geschenk eignet sich hier fast alles. Wie wäre es zum Beispiel mit der dreiteiligen Aluseifendose mit hübschem Logo und einer 100-Gramm-Seife nach Wahl? Von Orangenblüte über Lavendel bis Olive ist alles dabei. Die Dose dient als Abtropfschale. Zusammen erhältlich für 16 Euro im Online-Shop oder vor Ort direkt im Geschäft.

Hamburger Seifenkontor, Oberstraße 2, Öffnungszeiten: dienstags bis freitags von 11 bis 18 Uhr, sonnabends von 11 bis 15 Uhr, montags ist Ruhetag.

6. Geschenke aus dem Hamburger Bezirk Eimsbüttel: Eierlikör für den guten Zweck

Ein richtig guter Schluck für die gute Sache: der „Meierlikör“ – erfunden vom namensgebenden Kommunikationsberater Lars Meier. Und der schmeckt nicht nur richtig gut, sondern tut auch Gutes. Denn ein Großteil des Verkaufspreises geht direkt an den Verein „Mensch Hamburg“, mit dem zahlreiche soziale und kulturelle Projekte in der Stadt unterstützt werden.

Meierlikör – das bedeutet Trinken für den guten Zweck. Ein Teil des Erlöses geht an den Verein „Mensch Hamburg“.

Foto: menschhamburg

Und der Clou: In diesem Jahr gibt es den Meierlikör – die Flasche kostet 18 Euro – erstmals auch in der Eimsbüttel-Edition, also mit einem Eimsbüttel-Schriftzug versehen. Erhältlich ist das Getränk zum Beispiel in der „Gute Leude Fabrik“ in der Susannenstraße, im Restaurant Old MacDonald am Stellinger Weg, über die Plattform www.lokl.hamburg oder auf Bestellung unter info@menschhamburg.de.

7. Weihnachtsgeschenke aus Hamburg – Honig aus Eimsbütteler Tierarztpraxis

Rund um den Plöner See in Schleswig-Holstein sammeln die Bienen von Tierärztin und Imkerin Dagmar Vogel aus Hamburg-Eimsbüttel die Pollen. Und Dagmar Vogel – Mitglied im Deutschen Imkerbund – entnimmt dem jeweiligen Bienenstock die Rahmen mit den honiggefüllten Waben und schleudert den Honig.

Tierärztin Dagmar Vogel ist auch Imkerin, produziert Honig am Plöner See und verkauft ihn in Eimsbüttel in ihrer Praxis an der Treschkowstraße.

Foto: Privat / privat

Je nach Jahreszeit gibt es in ihrer Praxis in der Treschkowstraße 6 Frühtracht-, Raps- und Sommerhonig zu kaufen. Das 500-Gramm-Glas kostet 9 Euro. „In diesem Jahr gab es erstmalig auch Waldhonig, der schmeckt nach Karamell“, so die Tiermedizinerin.

Tierarztpraxis Dagmar Vogel, Öffnungszeiten: montags und dienstags 10 bis 11 und 16.30 bis 18.30 Uhr, mittwochs 15 bis 18 Uhr, donnerstags 10 bis 11 und 15 bis 17 Uhr.

8. Geschenkidee: Bunte Hundeleinen und Schlüsselanhänger aus Eimsbüttel

Sommerbunt hat die Fotografin Franziska Kausch aus Hamburg-Eimsbüttel ihr kleines Label genannt. Der Name ist naheliegend, denn die Hundeleinen und Schlüsselanhänger, die die 49-Jährige in ihrer Altbauwohnung anfertigt, sind genau das: knallbunt und nicht zu übersehen. Während des ersten Corona-Lockdowns begann sie damit, Hundeleinen herzustellen. Tutorials auf YouTube halfen ihr dabei, Leinen und Schlüsselanhänger aus Kletterseil anzufertigen.

Sie verkauft Leinen und Co. auf der Plattform Etsy online – und manchmal ergattert sie auch einen Stand auf dem Isemarkt. Außerdem präsentiert und verkauft Franziska Kausch ihre Leinen und Schlüsselanhänger jedes Jahr auf dem „Besonders Markt“ im Museum der Arbeit.

Mehr zum Thema

Nordseeurlauber, die in St. Peter-Ording ihre Zeit verbringen, können auch gern mal im Beach Motel vorbeischauen. Denn dort nimmt Franziska Kausch sich regelmäßig eine Auszeit, ohne jedoch die Finger von den Leinen lassen zu können. Preisbeispiele für einen Schlüsselanhänger: 18,90 Euro, Hundeleine: 36,90 Euro.

9. Tipp für Weihnachtsgeschenke aus Hamburg – bunte Mützen aus Lokstedt

Knallbunte Farben, beste Qualität, fair produziert und mit Liebe zum Detail in Hamburg designt: Die Mützen aus dem Hause Unio in Lokstedt sind nicht nur kuschelig, sondern halten auch richtig schön warm.

Maren Bergholz, Inhaberin des Geschäftes „Genießerei Hamburg“ am Eppendorfer Weg 227, schwört auf die knalligen Kopfwärmer und hat sie seit Jahren im Sortiment. Warum? „Ich finde es wichtig, dass sie fair produziert werden. Außerdem überzeugen die Farbwelt und die Materialien Cashmere und Baumwolle.“

Die Mützen von Unio gehören zu den beliebten Klassikern in der Genießerei. Wer online weiter stöbern möchte, findet die gesamte Auswahl von knapp 50 Farben und zehn Passformen im Online-Shop. Zum Beispiel das Modell „Lille“ für 89 Euro.

10. Weihnachtsgeschenk: Stadtteil-Quartett mit 32 Straßen aus dem Bezirk

Okay, diese Idee kommt nicht direkt aus Eimsbüttel, handelt aber ausschließlich von diesem schönen Bezirk: das Eimsbüttel-Quartett mit 32 Straßen.

Das Eimsbüttel Quartett von der Teepe Sportverlag GmbH ist auch im Abendblatt-Shop (Großer Burstah 18-32) erhältlich.

Foto: Thorsten Ahlf / Funke Foto Services

Gespielt wird unter anderem mit den Kategorien „Höchste Hausnummer“, „Länge der Straße“, „Geschäfte“, „Gastronomie“ oder „Bäume“. Kosten: 5,99 Euro, erhältlich auch im Abendblatt-Shop.