Feuerwehr Hamburg Dach eines alten Bauernhauses steht in Flammen

In Schnelsen brannte in der Nacht zu Sonntag das Dachgeschoss eines alten Bauernhauses (Symbolbild).

In der Nacht zu Sonntag musste die Feuerwehr einen Brand in einem leerstehenden Gebäude an der Holsteiner Chaussee löschen.