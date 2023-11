24-Stunden-Lauf: Eimsbüttel wird Hotspot für Sportler und Spender

Am Wochenende können Hamburger für den guten Zweck laufen. Der Erlös geht an den Mitternachtsbus. So kann man mitmachen.

Zwei Läuferinnen, die im vergangenen Jahr beim 24-Stunden-Spenden-Staffellauf am Start waren: Am ersten Adventswochenende findet die Benefizaktion in Eimsbüttel nun zum zweiten Mal statt (Archivbild).

Hamburg. Eimsbüttel wird am ersten Adventswochenende zum Hotspot für Läuferinnen und Läufer – und vor allem für Menschen, die in Hamburg Gutes tun wollen: „Wärme spenden, Leben retten“ lautet das Motto des 24-Stunden-Spenden-Staffellaufs #Heat24. Am 2. Dezember sind alle Hamburgerinnen und Hamburger eingeladen, an dem besonderen Lauf teilzunehmen.

Bei der Benefizaktion geht es darum, Geld und Sachspenden für den Mitternachtsbus der Diakonie Hamburg zu sammeln. Dabei muss allerdings niemand Geld spenden. Und auch ein Startgeld wird nicht fällig. Allein durchs Mitlaufen können die Läufer Gutes tun. Sponsoren finanzieren die sportliche Veranstaltung.

Eimsbüttel: 24-Stunden-Lauf startet am 2. Dezember um 12 Uhr

Der Staffellauf beginnt am Sonnabend ab 12 Uhr zu jeder vollen Stunde vor dem Haupteingang des Diakonie-Zentrums für Wohnungslose: Start und Ziel der drei unterschiedlichen Laufrunden sind jeweils an der Bundesstraße 101.

Eine Runde beträgt sechs Kilometer und ist sowohl für erfahrene Läufer und Läuferinnen als auch für Einsteigerinnen und Einsteiger geeignet. Der Spendenlauf endet am Sonntag (3. Dezember) um 12 Uhr. Lauf und Verpflegung sind kostenfrei.

24-Stunden-Lauf Eimsbüttel – auch Rundenpatenschaften sind möglich

Unterstützt wird #Heat24 nicht nur durch die Läufer, sondern auch durch sogenannte Rundenpatenschaften: Wer beim #Heat24 nicht alleine laufen möchte und den guten Zweck stattdessen mit einem (Büro-)Team unterstützen will, kann eine Patenschaft übernehmen und seine Teilnehmer als Pacemaker ins Ziel bringen.

Spenden kann jeder – via PayPal, Überweisung oder auch bar vor Ort. Wer den Spendenlauf unterstützen möchte, bekommt hier alle Informationen: heat24.org/infos-fuer-spenderinnen. Alle Infos zur Anmeldung zum Spendenlauf, zum Ablauf und zu den drei unterschiedlichen Laufrunden gibt es ebenfalls im Internet.

Eimsbüttel: 2023 kamen beim Spendenlauf 22.000 Euro zusammen

Der Spendenlauf #Heat24 finden in diesem Jahr zum zweiten Mal in Hamburg statt. Im vergangenen Jahr kamen dadurch 22.000 Euro zusammen, die komplett dem Mitternachtsbus zugutekamen.

Seit 1996 fährt der Mitternachtsbus der Diakonie Hamburg an 365 Tagen im Jahr zu den Schlafplätzen obdachloser Menschen. Mit an Bord sind Kaffee, Tee, Kakao, Brühe, Brötchen, Kuchen, Decken und Schlafsäcke. Vor allem aber bringen die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer jeden Abend von 20 bis 24 Uhr menschliche Wärme und Anteilnahme zu den wohnungslosen Menschen. Das Projekt finanziert sich 100 Prozent aus Spenden.

Ins Leben gerufen wurde der Spendenlauf, der jedes Jahr auch in Berlin stattfindet, von der Initiative KVL Cares der Firma KVL Bauconsult, die auch eine Dependence in Hamburg führt.