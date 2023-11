Restaurant Hamburg: Brodersen – beliebtes Lokal bereits seit Wochen geschlossen

Kurios: Im Traditionsrestaurant in Rotherbaum sind Online-Reservierungen noch möglich. Wie und ob es dort weitergeht, ist unklar.

Das Restaurant Brodersen an der Rothenbaumchaussee ist derzeit geschlossen.

Hamburg. Die Reservierungsplattform funktioniert noch einwandfrei: Wer im Internet einen Tisch im Restaurant Brodersen reservieren möchte, hat die freie Auswahl – nur montags ist Ruhetag. Oliver B. jedenfalls reservierte für sechs Personen in dem beliebten Lokal in Hamburg-Rotherbaum. Vergangenen Sonnabend um 19 Uhr wollte er mit Familie und Freunden essen gehen. Doch daraus wurde nichts.

An dem Abend standen sie alle vor verschlossener Tür. Im Lokal war alles dunkel. Niemand ging ans Telefon, obwohl das Restaurant, das deutsche Küche serviert, laut Internetauftritt, seit 15 Uhr geöffnet sein sollte. Reiht sich das Brodersen in Rotherbaum womöglich ein in die Reihe der Traditionskneipen, die schließen?

Restaurant Hamburg: Brodersen geschlossen, Garten wenig einladend

Das Restaurant im Souterrain einer Jugendstilvilla mit den vielen Nischen hat Hamburger Spezialitäten und Bodenständiges aus der Region auf der Karte. Im Garten zur Rothenbaumchaussee hin gibt es eine große Außenterrasse. Noch stehen die Gartenmöbel draußen, aber einladend sieht es hier nicht aus.

Die Möbel sind teilweise mit Laub bedeckt, die weißen Sonnenschirme sind schmutzig. Am Zugang zum Lager sind diverse Transportkisten gestapelt, in einer davon liegt ein Stapel ungeöffnete Post an den Betreiber.

Restaurant Hamburg: Brodersen bekannt für seine Bratkartoffeln

„Da ist schon seit Wochen niemand mehr“, sagt eine junge Frau, die in einem Büro in der Villa arbeitet. Die letzte Mittagstisch-Wochenkarte auf der Homepage des Restaurants stammt von Anfang Oktober. Damals gab es Königsberger Klopse und Schnitzel Wiener Art für je 13,50 Euro und gebratenes Rotbarschfilet für 14,50 Euro. Bekannt war das Brodersen auch für seine Bratkartoffeln.

Die Galionsfigur am Eingang zum Restaurant Brodersen ist hinter Zweigen verschwunden.

Foto: Elisabeth Jessen

Der Vermieter der Gastronomieräume hält sich zu Angaben über die Zukunft des Brodersen bedeckt. Nach Angaben der Hausverwaltung gibt es jedoch noch einen bestehenden Mietvertrag, der für die kommenden sieben Jahre gilt.

Nach Abendblatt-Informationen hat der Betreiber mit Personalproblemen zu kämpfen. Dieser war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.