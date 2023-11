„Aida“ Hamburg: Einmalige Chance – Statisten für Opernshow gesucht

Wer in der Barclays Arena bei „Aida“ auf der Bühne stehen möchte, kann am Mittwoch zum Casting kommen. Das sind die Voraussetzungen.

Für „Aida – Das Arena Opernspektakel“ am 2. Februar in der Barclays Arena in Hamburg werden Laiendarsteller gesucht.

Hamburg. Wer schon immer einmal Bühnenluft schnuppern und vor Tausenden Zuschauern auf der Bühne stehen wollte, hat jetzt bei der Show „Aida – Das Arena Opernspektakel“ die Möglichkeit dazu. Dafür werden noch Hamburger und Hamburgerinnen gesucht, die als Statisten mitwirken wollen.

Einzige Voraussetzung: Sie müssen sich bei einem Casting am Mittwoch vorstellen. Am Freitag, 2. Februar 2024, wird es bei der Weltpremiere in der Barclays Arena dann ernst.

„Aida – Das Arena Opernspektakel“: Es werden äthiopische Gefangene gesucht

Die Oper spielt im alten Ägypten und nimmt das Publikum mit auf eine Zeitreise 3000 Jahre zurück in die Vergangenheit – in eine Welt der Pharaonen und der Götter. Dabei geht es um die Liebesgeschichte zwischen der äthiopischen Gefangenen Aida und dem ägyptischen Feldherrn Radamès.

Für die Rolle weiterer äthiopischer Gefangener werden nun noch Hamburger und Hamburgerinnen gesucht. Das Casting dafür ist am Mittwoch, 15. November, ab 17.30 Uhr in der Jugendherberge am Stintfang (Alfred-Wegener-Weg 5) geplant.

Opernshow in Barclays Arena: Statisten sollten körperlich fit und volljährig sein

Personen zwischen 18 und 80 Jahren, die körperlich fit sind und Lust haben, einmal bei einer Opern-Produktion auf der Bühne zu stehen und in die Rolle und Kostüme von Gefangenen zu schlüpfen, bietet dieses Casting eine einmalige Gelegenheit.

Eine Vorabanmeldung ist nicht erforderlich, ebenso wenig wie Schauspiel- oder Bühnenerfahrung. Gefragt sind Begeisterungsfähigkeit, Spaß an der Sache und Turnschuhe mit heller Sohle sowie das nötige Maß an freier Zeit am Aufführungstag am 2. Februar von 12 Uhr bis zum Ende der Aufführung um 22.30 Uhr.