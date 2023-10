Parnass-Platz in Hamburg-Eimsbüttel eingeweiht: Tochter Peggy reagiert tief bewegt

In Hamburg-Eimsbüttel erinnert nun ein Straßenschild an das von den Nazis ermordete jüdische Ehepaar – unweit seiner einstigen Wohnung.

Hamburg. In Eimsbüttel erinnert seit Sonnabend ein neuer Quartiersplatz an das von den Nazis ermordete jüdische Ehepaar Hertha und Simon Parnass. Bei der Benennung des Parnass-Platzes – unweit der ehemaligen Wohnung des Paares in der Methfesselstraße 13 – zeigte sich Tochter Peggy Parnass tief bewegt: „Es ist beinahe so, als wären meine Eltern zurückgekommen, die hier rausgeschmissen worden sind“, sagte die 96 Jahre alte Autorin der Deutschen Presse-Agentur.

In Eimsbüttel erinnert nun ein Straßenschild an Hertha und Simon Parnass.

Foto: Benjamin Haller / DPA Images

An der feierlichen Benennung des Platzes nahmen rund 200 Menschen teil, darunter auch der Grünen-Bundestagsabgeordnete Till Steffen.

Parnass-Platz in Hamburg-Eimsbüttel ist Teil des Projekts „Superbüttel“

Der autofreie Platz war auf Initiative der Grünen-Bezirksfraktion im Rahmen des Projekts „Superbüttel“ entstanden. „Die Benennung bietet die Möglichkeit für ein öffentliches Gedenken der Opfer der Shoa und ist ein Zeichen im Bezirk gegen Antisemitismus“, sagte der Fraktions-Co-Vorsitzende Ali Mir Agha.

Das Ehepaar Parnass war aus Hamburg zunächst nach Polen vertrieben worden, während die Kinder, Peggy und ihr jüngerer Bruder Gern Hans Ludwig, 1939 von den Nazis mit einem Kindertransport nach Schweden gebracht wurden. Die Eltern lebten nach Angaben der Familie in Krakau und später im Warschauer Ghetto, bevor sie in das Vernichtungslager Treblinka deportiert und 1942 ermordet wurden.

