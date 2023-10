Angriff auf Israel: Schutz von jüdischen Einrichtungen in Hamburg überprüft

Bislang ist die Lage in der Hansestadt „überraschend ruhig“. Dabei ist das Potenzial von Extremisten der Szene in Hamburg groß.

Jüdische Einrichtungen werden in Hamburg überwacht, so wie hier die Joseph-Carlebach-Schule in Rotherbaum (Archivbild).

Hamburg. Bislang sehen die Sicherheitsbehörden in Hamburg keinen Grund, die Sicherheitsmaßnahmen an den jüdischen Einrichtungen in der Stadt zu verstärken. „Die Schutzmaßnahmen vor jüdischen Einrichtungen in Hamburg werden aber stetig überprüft“, sagte ein Beamter gegenüber dem Abendblatt angesichts der Lage in Israel. „Sie sind aber bereits jetzt schon sehr hoch.“ Bislang gab es nach den Großangriffen auf Israel mit Hunderten Toten auch keine öffentlich wahrgenommenen Kundgebungen wie in Berlin, auf denen diese gefeiert wurden. Es sei „überraschend ruhig“.

Allerdings ist das Potenzial von Extremisten der Szene groß. Laut Verfassungsschutz gab es im vergangenen Jahr 1755 islamistische Extremisten in der Stadt, 105 mehr als im Vorjahr. 1450 gelten als gewaltorientiert. Damit ist diese Gruppe größer als die der Linksextremisten mit 1130, wobei Hamburg als eine der Hochburgen des Linksextremismus in Deutschland gilt.

Angriff auf Israel: Schutzmaßnahmen an jüdischen Einrichtungen in Hamburg werden überprüft

Organisationen wie Hizb ut-Tahrir, eine Bewegung, die die Wiedereinführung des Kalifats und die Errichtung eines islamischen Staats unter Führung eines Kalifen propagiert, hat in Hamburg nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes im vergangenen Jahr 360 Anhänger gehabt. Im Vorjahr waren es 20 weniger. Die verbotene Gruppierung, die sich durch Spenden finanziert, zeichnet sich laut Sicherheitsbehörden durch einen „besonders stark ausgeprägten Antisemitismus“ aus.

Dabei ist Antisemitismus in dem Bereich der Islamisten extrem stark ausgeprägt. Auch die Gruppierungen Hizb Allah, Salafisten oder Anhänger von Milli-Görüs fallen besonders auf. Entsprechende Hetze wird in sozialen Netzwerken, aber auch in Reden oder auf Demonstrationen verbreitet. Daneben verzeichnet der Verfassungsschutz eine große Zahl von Personen aus dem islamistischen Bereich, die antisemitisches Gedankengut verbreiten, aber keiner festen Gruppierung zuzurechnen sind.

Mehr zum Thema

Im Fokus der Sicherheitsbehörden ist in Hamburg auch die schiitische Iman-Ali-Moschee an der Alster, die vom Iran kontrolliert und deren Leiter als dem Mullah-Regime ergeben eingestuft wird.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Islamismus in Hamburg: Zwei Syrer griffen Mann bei Mahnwache in Hamburg an

Die Zahl der bekannt gewordenen Straftaten durch Islamisten sind bislang gering. So wurde im vergangenen Jahr eine Gewalttat festgestellt. Für Aufsehen sorgte im September 2021 ein Angriff auf einen 60-Jährigen an der Mönckebergstraße. Er hatte dort an einer Mahnwache gegen Antisemitismus teilgenommen. Dabei war er von mehreren jungen Männern bepöbelt und von einem 17-Jährigen mit einem Faustschlag niedergestreckt und schwer verletzt worden. Der Täter hatte ihm das Jochbein gebrochen. Splitter seiner Brille waren in ein Auge eingedrungen. Seitdem ist der Mann auf dem rechten Auge nahezu blind.

Der 17 Jahre alte Syrer wurde zu einer Bewährungsstrafe über ein Jahr und vier Monate verurteilt. Außerdem musste er, wie sein 15 Jahre alter Bruder, der an den Pöbeleien beteiligt war, gemeinnützige Arbeit verrichten.