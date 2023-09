Polizei Hamburg: 17-Jähriger bei Unfall schwer verletzt – Zeugen gesucht

An einer Ampel in Niendorf fuhr der Jugendliche über die Straße und stieß dabei mit einem Auto zusammen.

An einer Kreuzung in Niendorf ist ein junger Radfahrer mit einem Auto zusammengestoßen (Symbolbild).

Hamburg. Am Donnerstag ist ein 17 Jahre alter Radfahrer bei einem Unfall in Niendorf schwer verletzt worden. Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Polizei Hamburg war der Jugendliche am Morgen auf dem Radweg auf der linken Seite des Swebenwegs Richtung Krohnstieg unterwegs. An der Kreuzung Märkerweg/Witzenweg fuhr er an der Ampel gegen 9.47 Uhr über die Fahrbahn und stieß dabei mit einem Fiat Panda zusammen.

Polizei Hamburg: Jugendlicher musste auf der Intensivstation behandelt werden

Bei dem Unfall zog sich der Radfahrer so schwere Verletzungen am Oberkörper zu, dass er im Krankenhaus zunächst auf der Intensivstation behandelt werden musste. Sein Zustand ist zurzeit stabil. Die 62 Jahre alte Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde vom Rettungsdienst versorgt.

Die Polizei bittet jetzt Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, insbesondere die Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt gesehen haben, sich unter 040 4286-567 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.