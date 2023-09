Manga Day 2023 in Hamburg: Diese Geschäfte verteilen kostenlose Comics

Deutschlandweit werden bei der Aktion in Buchhandlungen gratis Sonderausgaben angeboten. Wer in der Hansestadt dabei ist.

Hamburg. Manga-Fans aus Hamburg aufgepasst: Am Sonnabend (16. September) werden in einigen Buchhandlungen in Hamburg kostenlose Sonderausgaben verteilt. Anlass ist der Manga Day 2023, der bundesweit ausgetragen wird.

Branchenkenner sprechen von einer ganz besonderen Erfolgsgeschichte in diesem speziellen Segment. Bei Mangas – also japanischen Comics – ist von Zuwachsraten die Rede, wie es sie sonst in kaum einem anderen Bereich im Buchsegment gibt. Auch in Hamburg wird längst von einer „Manga-Mania“ gesprochen.

Manga Day 2023 in Hamburg bietet niedrigschwelliges Angebot

Diesen Erfolg feiert die Branche nun beim mittlerweile zweiten Manga Day am Sonnabend. Dabei handelt es sich um eine der größten verlagsübergreifenden Kooperationen in der deutschsprachigen Buchbranche. Der besondere Tag soll Einsteigerinnen und Einsteigern ein niedrigschwelliges Angebot und Fans eine Plattform zum Austausch bieten.

Ein Zusammenschluss aus acht Verlagshäusern wird am 16. September in zahlreichen Buchhandlungen, Comicshops, Manga-Stores und vielen weiteren Orten eigens für den Aktionstag produzierte Sonderausgaben kostenlos verteilen.

Hamburger Buchhandlungen verteilen Manga-Comics

Auch in der Hamburg nehmen zahlreiche Buchhandlungen und Geschäfte teil:

Büchereck Niendorf-Nord (Nordalbingerweg 15)

Der Comic Laden (Mundsburger Damm 65)

Sakura (Heußweg 25)

Manga-Mafia Store (Hermannstraße 14)

Buchhandlung Tolle Geschichten (Tornberg 32)

J-Store (Wandsbeker Chaussee 33)

Comics total (Grindelallee 44)

mehrere Thalia-Filialen: Weiße Rose 8, Spitalerstraße 8, Tibarg 41, Hannoversche Straße 86, Ottenser Hauptstraße 10, Ballindamm 40, Heegbarg 31, Quarree 8–10, Osdorfer Landstraße 131, Hamburger Straße 25, Güntherstraße 94

mehrere Heymann-Filialen: Weidenbaumsweg 21, Schweriner Straße 8–12, Osterstraße 134, Bramfelder Chaussee 230, Erik-Blumenfeld-Platz 27, Eppendorfer Baum 27, Eidelstedter Platz 1

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Manga-Mania“ in Hamburg: Umsatzplus von 75 Prozent

Kai-Steffen Schwarz, Programmleiter bei dem Hamburger Verlag Carlsen für den Bereich Manga, bestätigt den Erfolg: „Insbesondere während der Pandemie ist der Manga-Bereich vom Umsatzvolumen her deutlich gestiegen.“

So habe man von 2020 zu 2021 ein Umsatzplus von 75 Prozent erzielt, und von 2021 zu 2022 seien noch mal 25 Prozent dazugekommen.

Mangas wecken „dauerhaftes Interesse der jungen Generation“

Der Grund: „Mangas sind parallel auch zu vielen Animationsserien erfolgreich geworden. Zu nennen sind hier beispielsweise „One piece“ und „Naruto“. Dieser Erfolg wirkt sich direkt auf den Buchmarkt aus.“

Schwarz betont: „Wir stellen tatsächlich einen Langzeiteffekt fest. Es geht hier nicht nur um eine kurze Erfolgsgeschichte, sondern um dauerhaftes Interesse der jungen Generation an Mangas.“