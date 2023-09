Hamburg-Schnelsen bekommt neue Campus-Stadtteilschule früher als erwartet

Hamburg. Gute Nachrichten für Eltern schulpflichtiger Kinder und für Schüler und Schülerinnen in Hamburg: Die neue Stadtteilschule Campus Schnelsen wird schneller gegründet als ursprünglich angenommen.

Bereits im laufenden Schuljahr 2023/2024 soll die neue siebenzügige Campus-Schule auf einem städtischen Grundstück an der Holsteiner Chaussee/südlich Ellerbeker Weg gegründet und später gebaut werden. Ursprünglich sollte die Schulneugründung im Jahr 2025 erfolgen.

Zahl der Schüler in Hamburg wächst bis 2030 um 25 Prozent

Grundlage für den Bau dieser neuen Campus-Stadtteilschule im Bezirk Eimsbüttel und weiterer Schulen hamburgweit ist der Schulentwicklungsplan aus dem Jahr 2019. Demnach wird die Zahl der Schülerinnen und Schüler in Hamburg bis 2030 voraussichtlich um 40.000 (plus 25 Prozent) steigen. Bis 2029 sollen 16 neue Schulen in Hamburg gegründet werden.

Laut Schulbehörde sind im August mindestens 15.971 Mädchen und Jungen an Hamburgs weiterführenden Schulen gestartet – 1275 mehr als im Vorjahr. Bis die neue Campus-Stadtteilschule in Schnelsen fertig gebaut ist, wird es jedoch noch dauern. So lange sollen Räume an den Grundschulstandorten Röthmoorweg und (ab dem Schuljahr 2027/28) Anna-Susanna-Stieg – beide in Schnelsen – vorübergehend mitgenutzt werden.

Campus-Schule in Hamburg-Schnelsen: Schüler vorübergehend in Grundschulen

Koorosh Armi, Schnelsener Abgeordneter der SPD-Fraktion Eimsbüttel: „Die vorgezogene Gründung der Campus-Schule Schnelsen ist ein wichtiger Schritt, um den steigenden Schülerzahlen gerecht zu werden und die bestmögliche Bildung für unsere Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten.“

Ganz wesentlich sei dabei, dass dies in enger Zusammenarbeit und Absprache mit den betroffenen Grundschulen sowie der Elternvertretung geschehe. „Denn klar ist: Der Betrieb der Grundschulen muss reibungslos weiterlaufen.“

Eimsbüttel bekommt 530 Millionen Euro für neue oder modernisierte Schulen

Rund 530 Millionen Euro sollen im Bezirk in den kommenden zehn Jahren investiert werden, davon rund 83 Millionen Euro in Vorhaben in den besonders dicht besiedelten Stadtteilen Eimsbüttel, Hoheluft-West, Harvestehude und Rotherbaum.

Im Fokus stehen dabei die Sanierung, die effiziente und nachhaltige Erweiterung und Umgestaltung von Schulstandorten sowie der Umbau und die Umnutzung von denkmalgeschützten Gebäuden für Schulneugründungen.

Sogenannte Campus-Stadtteilschulen bieten in einer Schule sowohl gymnasiale Klassen mit gymnasialem Stundenplan und Abitur nach acht Jahren als auch Schulklassen mit dem Stundenplan der Stadtteilschule und allen Bildungsabschlüssen sowie dem Abitur nach neun Jahren an. So werden die Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern je nach Entwicklung bestmöglich abdeckt.