Polizei Hamburg: Maskierter Mann zeigt Hitlergruß im Bus – Zeugen gesucht

Der Unbekannte stieg am Dienstagmorgen in Schnelsen in einen HVV-Linienbus und skandierte während der Fahrt rechte Parolen.

Hamburg. Am Dienstagmorgen hat ein unbekannter Mann in einem HVV-Bus der Linie 191 den Hitlergruß gezeigt sowie rechte Parolen skandiert. Die Polizei Hamburg bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe und sucht Zeugen des Vorfalls.

Polizei Hamburg: Maskierter Mann zeigt Hitlergruß im HVV-Bus

Den bisherigen Erkenntnissen des Staatsschutzes zufolge alarmierte ein Zeuge gegen 7.40 Uhr die Polizei, als der Mann nach dem Abfahren des Busses an der Haltestelle Sellhopsweg in Schnelsen mehrfach seinen rechten Arm zum sogenannten Hitlergruß erhob und dieses mit dem Rufen entsprechender Parolen untermauerte. Zwei Haltestellen weiter, am Bindfeldweg in Niendorf, stieg der Mann wieder aus dem Bus und verschwand.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

etwa 40 Jahre alt

westeuropäisches Aussehen mit leicht sonnengebräunter Haut

Brillenträger

bekleidet mit einer blauen Jeans und einem schwarzen Pullover mit weißer Aufschrift

maskiert mit einer schwarzen Skimaske

Mann zeigt Hitlergruß im Bus: Polizei Hamburg sucht Zeugen

Zeugen, die die Situation ebenfalls beobachtet haben und/oder Hinweise zu dem Gesuchten geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Insbesondere suchen die Ermittler Personen, die den Täter im unmaskierten Zustand, also mutmaßlich vor dem Einsteigen in den Bus, gesehen haben. Die Ermittlungen dauern an.