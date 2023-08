Hund Hamburg: Sogar Bademäntel! Das bietet die neue Boutique für Vierbeiner

In ihrem Geschäft Scadi am Heußweg in der Karl-Schneider-Passage in Hamburg-Eimsbüttel bietet Franziska Palmberger hochwertige Accessoires für Hunde an, puristisch und in gedeckten Farben.

Eimsbüttel. Nicht bunt und billig produziert soll es sein, sondern hochwertig und stylisch, vor allem nachhaltig und möglichst fair in Europa hergestellt: Was für Kleidung gilt, gilt in Eimsbüttel auch für Accessoires für Hunde. In der Karl-Schneider-Passage am Heußweg hat jetzt eine besondere Boutique für Vierbeiner eröffnet.

Wer Hundezubehör und Hamburg googelt, hat mehr als 100.000 Treffer. Denn das Geschäft mit den 105.363 registrierten Hunden in Hamburg boomt. Läden, die rohes Fleisch für die artgerechte Fütterung von Hunden und Katzen verkaufen, Hundefriseure und die Ketten großer Tierbedarfsläden wie ZooRoyal in Niendorf expandieren in der Stadt.

Hund Hamburg: Design wie in einem Kinderzimmer in Eimsbüttel

Die Nachfrage nach Tierbedarf scheint also da zu sein. Aber das, was Franziska Palmberger im Herzen Eimsbüttels in ihrem Geschäft Scadi anbietet, ist anders. Wer ihre Boutique betritt, könnte auch meinen, die 40-Jährige verkaufe hochwertige Designaccessoires fürs skandinavisch angehauchte Eimsbütteler Kinderzimmer – dezente Farben, gern Ton in Ton und im angesagten Greige, dieser dezenten Mischung aus Grau und Beige, bestimmen das Bild.

Boutique für Hunde: Stilvolle Näpfe für mehr als 100 Euro

Da sind Wollbälle zum Spielen und Apportieren, Schleckmatten zur Hunde-Beschäftigung in Grau, Umhängetaschen, die heute Cross-Body-Bags heißen, für Frauchen und Herrchen in der Trendfarbe Blush (pudriges Rosa) für die Gassirunde, die sicherlich auch Nicht-Hundebesitzern gefallen dürften.

Aber klar, Halsbänder und Leinen gibt es auch.

Franziska Palmberger bietet in ihrem Geschäft Scadi am Heußweg in der Karl-Schneider-Passage hochwertige Accessoires für Hunde an, so wie diese Schleckmatten (links), auf denen zum Beispiel Frischkäse verteilt werden kann, sodass der Hund mit Schlecken beschäftigt ist.

Foto: Michael Rauhe

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Design trifft hier auf Funktionalität. Denn Design ist längst bei Hamburgs Hundehaltern angekommen, und Franziska Palmberger setzt auf die Kundschaft an Elbe und Alster, die sich stilvolle Hundenäpfe für mehr als 100 Euro leisten können und wollen.

Hundepullis, Bademäntel und Regenjacken aus fairer Produktion

„Klar, niemand braucht die zehnte Hundeleine“, sagt sie. Aber Spaß macht es eben schon, seinem Hund etwas Schickes zu kaufen und kein quietschend buntes Plastikspielzeug. Dafür gibt es die großen Ketten.“

Im Angebot sind bei ihr hochwertiges Spielzeug, Hundepullover und -regenmäntel, Bademäntel für nasses Fell oder schicke Hundebetten. Für Franziska Palmberger ist ihr Laden nach eigener Aussage mehr als eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Es sei ihr Herzensprojekt, in das sie viel Arbeit steckt – neben ihrer 60-Prozent-Stelle in einem Trendbüro als Innovationsberaterin baut sie sich hier ein weiteres Standbein auf.

Hundeleinen in klassischen Farben – Hässliches gibt es in dieser Boutique nicht

Die Hundeleinen in Salt&Pepper (also in Schwarz und Weiß) mit cognacfarbenem Leder und goldenen Verschlüssen sind von Franziska Palmberger selbst angefertigt. Hässliches ist in dieser Boutique wirklich nicht zu sehen.

Kuscheltiere, wie sie auch in einem stilbewussten Kinderzimmer zu finden sein könnten. Diese, die im Scadistore in Hamburg-Eimsbüttel angeboten werden, sind aber für Hunde.

Foto: Michael Rauhe

„Ich war nie happy mit dem, was ich in den Hundeläden gesehen habe“, sagt die Unternehmerin. Drei Hunde leben mit ihr und ihrem Partner in Norderstedt und auf Sylt zusammen. Und so verkauft sie nur Dinge, die sie selbst kaufen würde.

Es sind neben einigen bekannten Marken vor allem Arbeiten kleiner Manufakturen aus Deutschland und Europa, die sie anbietet. An die 250 verschiedenen Produkte insgesamt. „Es sind Marken, die fair produzieren und sich für den Tierschutz einsetzen“, sagt sie.

Hund Hamburg: erst Geschäft in Eimsbüttel, später vielleicht auch auf Sylt

Für den Tierschutz setzt sich die Ladeninhaberin ebenfalls ein. Franziska Palmberger nimmt als Pflegestelle regelmäßig Hunde aus dem Tierschutz auf und vermittelt diese dann weiter in ihr endgültiges Zuhause. Nur zurzeit nicht. Denn ihr Scadi-Onlineshop und das Geschäft in Eimsbüttel am Heußweg 37c spannen sie derzeit zu sehr ein.

Und Franziska Palmberger denkt trotzdem schon weiter: „Eine weitere Filiale in Hamburg und auf Sylt kann ich mir perspektivisch vorstellen.“ Das hängt auf der Nordseeinsel wohl vor allem von einer bezahlbaren Ladenimmobilie ab.