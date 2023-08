Hamburg bei schlechtem Wetter – trotzdem Spaß mit Kindern

Bei Dauerregen und herbstlichen Temperaturen müssen Familien in Hamburg kreativ werden. Hier gibt es Freizeittipps im Trockenen.

Der Sommer in Hamburg fällt derzeit ins Wasser. Wenn viele Draußen-Aktivitäten ausfallen, müssen Familien kreativ werden. (Archivbild)

Hamburg. Grauer Himmel, herbstliche Temperaturen und immer wieder Regen: Der Sommer in Hamburg macht seit Wochen Pause. Und eine Besserung ist nicht in Sicht. Das schlechte Wetter stellt insbesondere Familien vor Herausforderungen: Was soll man mit den Kindern unternehmen, wenn Freibad und Draußen-Aktivitäten ins Wasser fallen?

Das Hamburger Abendblatt hat Aktivitäten aller Art für Familien zusammengestellt, mit denen sich auch die dunkelsten Regentage gut überbrücken lassen.

Hamburg bei schlechtem Wetter: Klettern und Toben bei Urban Apes

Wer sich so richtig austoben möchte, ist bei Urban Apes an der Kieler Straße richtig. Urban Apes ist eine Boulderhalle mit Angeboten für Erwachsene und Kinder ab vier Jahren. In einem Extra-Kinderbereich können die Kleinen nach Herzenslust klettern oder sich im Ninja-Parcours austoben. Dazu sorgen Bällekanone und Spieleburg für Spaß.

Größere Kinder und Erwachsene können sich an einer Vielzahl von Kletterrouten versuchen. Sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene ist alles dabei. Schuhe können vor Ort ausgeliehen werden.

Urban Apes, Kieler Str. 565, Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 11 bis 23 Uhr, Freitag bis Sonntag von 10 bis 22 Uhr, Tageskarte Erwachsene 15,90 Euro, Kinder 10,90 Euro, Familienkarte (maximal vier Personen) 29,90 Euro.

Programm bei Regen: Rätsel lösen in der Goblinstadt in Wandsbek

Die Goblinstadt ist eine Indoor-Live-Rollenspiel-Anlage in einem liebevoll umgebauten Kellergewölbe in Wandsbek. Kinder im lesefähigen Alter und Erwachsene können hier spannende und knifflige Rätsel lösen und in die Rolle eines Helden schlüpfen. Durch das Lösen der Rätsel können Rohstoffe gesammelt werden, die wiederum mit anderen Helden getauscht oder gegen eine bessere Ausrüstung eingetauscht werden.

Goblinstadt: Wandsbeker Zollstraße 25–29/ Eingang Wendemuthstraße 1, Telefon: 040 – 6884 15 15, Email: willkommen@goblinstadt-hamburg.de, Preise: Für Tagesgäste kosten 30 Minuten Spielzeit sechs Euro, der Preis für eine Tageskarte liegt bei 35 Euro. Da eine Reservierung für Tagesgäste nicht möglich ist, wird empfohlen, vorher anzurufen und sich zu erkundigen, ob mit Wartezeiten zu rechnen ist.

Sommerferien 2023: Eintauchen in die Welt der Illusionen

Aus klein wird groß, aus groß wird klein: Spannende Täuschungen im Museum der Illusionen.

Foto: Museum der Illusionen Hamburg

Verdrehte Welt und optische Täuschungen: Sowohl für Erwachsene als auch für Kinder ist der Besuch im Museum der Illusionen in der Hamburger Innenstadt spannend. Besonders eindrucksvoll ist etwa ein Raum, in dem selbst Kinder riesengroß erscheinen und hochgewachsene Erwachsene daneben wie Zwerge aussehen. Übrigens auch ein tolles Fotomotiv!

Museum der Illusionen, Lilienstraße 14-16, Telefon: 040 3070 7105, Email: hamburg@museumderillusionen.de, Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 19 Uhr, die Tickets können vorab online oder vor Ort gekauft werden, Preise: Erwachse 14 Euro, Kinder (5 bis 17 Jahre) 10 Euro, Kleinkinder kostenlos.

Hamburg bei Regen: Kunst angucken mit Kleinkind? Hier kein Problem

Das Bucerius Kunst Forum lädt an jedem ersten und dritten Donnerstag im Monat Erwachsene mit Kleinkinder dazu ein, die aktuelle Ausstellung „Lee Miller. Fotografin zwischen Krieg und Glamour“ mit einer Führung zu erleben. Jeweils von 10 bis 11 Uhr hat das Museum exklusiv für diese Zielgruppe geöffnet. Gebrabbel und Gekrabbel sind also ausdrücklich erwünscht. Tickets: 18 Euro, Online Vorab-Buchung wird empfohlen.

Offenes Atelier: Kinder ab drei Jahren und ihre Eltern können zudem an einer interaktiven Führung durch die aktuelle Ausstellung teilnehmen. Im Anschluss wird das Erlernte in die Praxis umgesetzt. Unter Anleitung können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einfachen Materialien selbst künstlerisch aktiv werden. Die nächsten Termine: 6. August und 3. September, jeweils 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.

Bucerius Kunst Forum, Alter Wall 12, Telefon: 040 36 09 96 0

Schlechtes Wetter, schlechte Laune: Schokolade hilft immer

Schokolade macht gute Laune und die ist bei schlechtem Wetter ganz besonders nötig. Ein Besuch im Chocoversum könnte helfen.

Foto: Chocoversum / Christian Perl

Gucken ist gut, Naschen besser: Wer im Chocoversum die Entstehungsgeschichte der Schokolade sehr praktisch erlebt, kann sich wie im Schlaraffenland fühlen. Station für Station beschert das Schokoladen-Museum Geschmack. Ergebnis nach 90 Minuten ist neben reichlich Erfahrung eine nach persönlichem Gusto gestaltete Tafel. Für Klein und Groß ein Erlebnis.

Chocoversum, Meßberg 1, Öffnungszeiten, Montag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr, es wird empfohlen, die Tickets vorab über www.chocoversum.de zu kaufen. Preise: Tageskarte Erwachsene 25 Euro (Frühbucher ab 19 Euro), Tageskarte Kinder 6 bis 17 Jahre 15 Euro (Frühbucher 15 Euro), Familienticket 65 Euro (Frühbucher ab 49 Euro).

Hamburg bei schlechtem Wetter: Ein Besuch im Polizeimuseum in Winterhude

Auf Entdeckungstour gehen im Polizeimuseum: Auch für Kinder ein großer Spaß.

Foto: Udo Mölzer/Polizeimuseum HH

Wie haben sich die Aufgaben der Polizei über die Jahre verändert? Wie wandelte sich das Bild des Hamburger Polizeibeamten vom „Udel“ zum Schutzmann in einer Großstadtmetropole? Wieso patrouillierten früher Nachtwächter durch die Straßen? Auf diese und noch viel mehr Fragen gibt es hier Antworten. Das größte Polizeimuseum Deutschlands ist sowohl für Kinder und Jugendliche als auch für Erwachsene einen Besuch wert.

Polizeimuseum: Carl-Cohn-Straße 39, Öffnungszeiten: dienstags, mittwochs, donnerstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr, Eintritt: Erwachsene 8 Euro, Kinder bis 18 Jahre kostenlos.

Programm bei Regenwetter: Töpfern in Planten un Blomen

Kreativ werden und danach stolz sein auf das eigene Werk: Das geht beim Töpfern in der Töpferstube bei Planten un Blomen (Große Wallanlagen/ Seite Glacischaussee neben der Minigolfanlage). Getöpfert wird, was tagesaktuell zur Auswahl steht, zum Beispiel Tassen, Schlangen oder Schildkröten – natürlich unter fachlicher Anleitung. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Töpferstube in Planten un Blomen, dienstags bis freitags ab 15 Uhr, ab fünf Jahre