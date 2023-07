Eimsbüttel: Frau bringt Radfahrerin schwer zu Sturz – und geht weiter

Eine Pedelec-Fahrerin wurde am Dienstag in Eimsbüttel schwer verletzt. Die Polizei Hamburg sucht nach der mutmaßlichen Unfallverursacherin (Symbolbild).

Hamburg. Nach dem schweren Sturz einer Radfahrerin in Eimsbüttel sucht die Polizei Hamburg nach einer offenbar gewissenlosen jungen Frau. Die Fußgängerin sei am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr an der Fruchtallee in Höhe der Ampel an der Emilienstraße unvermittelt auf den Radweg getreten, auf dem eine 60-Jährige gerade mit ihrem Pedelec in Richtung Doormannsweg fuhr.

Es kam zum Zusammenstoß, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heißt. Die Radfahrerin stürzte und zog sich dabei eine Armfraktur zu. Sie wurde per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Radfahrerin in Hamburg-Eimsbüttel schwer verletzt – Unfallverursacherin geht weiter

Die mutmaßliche Unfallverursacherin hatte die Radfahrerin liegen gelassen und offenbar unbeirrt ihren Weg zur U-Bahn-Haltestelle Emilienstraße fortgesetzt. Die Polizei beschreibt sie wie folgt.

20 bis 25 Jahre alt

circa 160 bis 165 cm groß

schlank

blonde Haare

trug eine türkis-blaue Jogginghose

Wer Hinweise zum Unfall oder zu der gesuchten Frau geben kann, möge sich unter Telefon 040 42 86-567 89 oder in einer Dienststelle bei der Polizei melden.