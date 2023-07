Baby schreit viel: Neue Beratungsstelle hilft erschöpften Hamburger Eltern

Betroffene kommen oft an ihre Grenzen. Neu: Eine zentrale Anlaufstelle in Lokstedt kümmert sich jetzt um Eltern aus ganz Hamburg.

Psychologin Nicola Kühne ist seit einigen Wochen in der neuen Schreibaby-Beratung in der Grelckstraße in Hamburg-Lokstedt im Einsatz.

Hamburg. Dass Babys schreien, ist an sich natürlich völlig normal. Schreien sie aber sehr viel, sehr laut und sehr lange und ohne erkennbaren Grund geraten Eltern oft an ihre Grenzen. Ist das Kind ein sogenanntes Schreibaby, kann die erste Zeit mit dem Säugling zu einer großen Herausforderung für Mutter und Vater werden.

In der Grelckstraße in Hamburg-Lokstedt hat vor Kurzem die Schreibaby-Beratung Hamburg unter Trägerschaft des Kinderschutzbundes eröffnet – die Anlaufstelle für betroffene Eltern aus ganz Hamburg.

Baby schreit sehr viel: Hier bekommen Eltern in Hamburg Hilfe

Die Mitarbeiterinnen vor Ort kennen die Nöte der Eltern und Kinder und wissen, dass die Belastung oft so groß ist, dass die Hilfe schnell kommen muss. Deswegen werden die Eltern innerhalb von 48 Stunden nach der Anfrage zurückgerufen. Das Angebot ist von der Sozialbehörde finanziert und daher kostenlos.

Nicola Kühne hat als Psychologin mehrere Jahre Erfahrung in der Schreibaby-Beratung und ist seit einigen Wochen in der Grelckstraße in Lokstedt im Einsatz. Sie beantwortet die wichtigsten Fragen rund um das Thema:

Wann schreit mein Baby so viel, dass ich mir Hilfe holen muss?

Laut Nicola Kühne gibt es dafür keine feste Regel. Ausschlaggeben sei allein, ob die Eltern sich gestresst und überfordert fühlen, oder sie sich die Zeit mit Baby ganz anders vorgestellt haben.

Wer sich im Internet auf die Suche nach einer Definition für ein Schreibaby begebe, würde mit relativ starren Angaben konfrontiert werden: „Da ist oft die sogenannte 3er-Regel, die besagt, dass ein Schreibaby mehr als drei Stunden am Tag an mehr als drei Tagen pro Woche über drei Wochen hinweg schreit. Viel entscheidender ist jedoch die individuelle Belastung der Eltern.“

Und so müsse niemand, der die Beratung in Anspruch nehmen möchte, in irgendeiner Form „nachweisen“, dass es tatsächlich drei Stunden am Tag sind. „Jeder, der glaubt, dass er Hilfe braucht, wird sie bei uns finden. Insbesondere, wenn Eltern merken, dass sie ärgerlich und aggressiv werden oder aber auch traurig und erschöpft und sich die Zeit vor dem Kind zurückwünschen, sollten sie Hilfe aufsuchen.“

Schreibaby: Was sind die Ursachen?

„Klar ist, dass Babys im Grunde unreif auf die Welt kommen“, sagt Kühne. Jedes Geräusch, jeder Geruch, jede Veränderung sei neu. „Es gibt Kinder, die darauf sensibel reagieren.“ Man spreche auch von „Regulationsstörungen“, was im Grunde nichts anderes heiße als dass die Kinder einfach mehr Zeit und Unterstützung brauchen, um sich an die neue Umgebung anzupassen.

Dazu komme die Regulation von Wachsein und Schlafen, Hunger und Sättigung, Anspannung und Entspannung. „Und dabei brauchen sie sehr viel Begleitung durch die Eltern.“ Wichtig: In rund fünf Prozent aller Fälle seien körperliche Ursachen der Grund für das Schreien. „Von daher ist es wichtig, dass die Eltern vor der Beratung einmal den Kinderarzt aufsuchen um körperliche Ursachen auszuschließen.“

Wie belastend ist die Situation für die Eltern eines Schreibabys?

Kühne macht deutlich: „Der Übergang in die Elternschaft ist ohnehin für viele Paare nicht nur schön, sondern bringt sehr große Umstellungen und Herausforderungen mit sich.“ Schreit das Kind dann sehr viel, bringe das zusätzlichen Stress mit sich. Klar sei: „Andauerndes Weinen von Babys führt zu Stress. Das ist tatsächlich messbar.“

Können Eltern ihr Kind nicht beruhigen, fühlten sie sich oft ohnmächtig und als schlechte Eltern. Das wiederum sorge für Schuld-Gefühle oder Wut auf das Kind, was sich wiederum negativ auf die Interaktion mit dem Baby auswirke und zu noch mehr Schreien führe.

Schreibaby: Warum brauchen betroffene Eltern Hilfe von außen?

„Die Kinder haben oft ein Regulationsproblem und brauchen ihre Eltern in einem ruhigen und entspannten Zustand. Sind diese aber überlastet, sprechen wir davon, dass die ,Passung’ nicht mehr stimmt. Denn die Eltern sind ja gleichzeitig damit beschäftigt, ihre eigenen Gefühle zu regulieren. Intuitive Kompetenzen greifen dann oft nicht mehr.“

„Normalerweise reagieren wir auf ein weinendes Baby mit dem sogenannten Grußgesicht, wir machen also große Augen, das heißt einen offenen und zugewandten Gesichtsausdruck, gehen nah heran und wirken mit einer beruhigenden Stimme und ruhigen Bewegungen auf das Kind ein“ erklärt Kühne. „Wenn Eltern vor Erschöpfung und Überforderung dazu nicht mehr in der Lage sind, setzt oft ein Teufelskreis ein.“

Wie kann die Schreibaby-Beratung betroffenen Eltern konkret helfen?

„Erstmal geht es uns darum, die Situation zu normalisieren und den Eltern zu vermitteln, dass sie mit ihrer Situation nicht allein sind. Denn klar ist: Dass Babys auch mal zwei Stunden am Tag schreien ist nicht unüblich und an sich kein Grund zur Sorge. Etwa ein Viertel aller Babys weint in den ersten drei Monaten sehr viel.“

Wichtig sei außerdem, den Eltern zuzuhören und ihre Überforderung ernstzunehmen. „Von Ärzten haben Eltern, die zu uns kommen, oft gehört, dass man da einfach durch muss. Wir aber sagen: Da muss niemand allein durch.“ Im ersten Schritt bitte man die Eltern meist, ein paar Tage lang ein Protokoll zu schreiben, also: Wann ist das Kind wach? Wann schläft es? Wann trinkt es? Wann weint es?

„Liegt uns dieses vor, können wir oft schon Rückschlüsse ziehen und helfen, einen besseren Rhythmus für den Tag zu finden.“ Oft seien Eltern so verunsichert, dass sie in kürzester Zeit versuchen, alle Register zu ziehen: Stillen, Schlafenlegen, tragen und wippen.

„Wir wissen aus der Erfahrung, dass es Kindern guttut, bei dem immer selben Ablauf zu bleiben. Denn gerade Kinder, die sich schwer regulieren können, reagieren auf bekannte Abläufe besser.“

Schreibabys: Wie lange dauert es, bis es besser wird?

„Eltern brauchen hier leider Geduld. Von heute auf Morgen ändert sich die Situation meist nicht. Bis ein neuer Ablauf als feste Routine wahrgenommen wird, dauert es meist zehn bis 14 Tage.“ Aber auf dem Weg dahin, können Eltern feststellen, dass aus dem Teufelskreis auch ein Engelskreis werden kann.

„Wenn wieder mehr positive Signale vom Kind kommen, bekommen wie Eltern wieder mehr Selbstvertrauen und entspannen sich, das wiederum führt dann wieder zu mehr positiven Signalen.“

Wie können sich Eltern von Schreibabys Unterstützung im Alltag holen?

„Man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen“, sagt Nicola Kühne und verweist damit auf die altbekannte Weisheit. „Wir erleben es oft, dass Eltern wegen des Jobs nach Hamburg ziehen und dann hier kein familiäres Umfeld und noch keinen engen Freundeskreis haben. Es fehlen also Menschen, die im Alltag unterstützen.“

Dabei sei das so essenziell: „Wenn die Mutter einmal am Tag Zeit für sich hat, und wenn es am Anfang auch nur eine halbe Stunde ist, um zu duschen, in Ruhe zu essen, eine Runde um den Block zu drehen oder einen Café zu trinken, ist das Gold wert. Eine kurze Zeit aus der Situation herauszukommen, ist wichtig, um wieder Kraft zu tanken.“ Hier seien auch die Väter gefragt.

„Feste Regelungen, etwa dass das Vater nach der Arbeit eine bestimmte Zeit das Kind übernimmt und sich die Mutter um sich kümmern kann, haben sich in vielen Fällen bewährt.“ Und auch wenn es Überwindung koste: „Wenn der Stress überhand nimmt, sollte man sich nicht scheuen, die Freundin, die netten Nachbarn oder Arbeitskollegen zu fragen, ob sie einem mal unter die Arme greifen können.“

Wie kann verhindert werden, dass gestresste Eltern ihr Baby schütteln?

„Das Schütteln eines Babys kann zu einem Schütteltrauma und damit zu schwersten Verletzungen bis hin zum Tod führen“, sagt Kühne. „Man könnte meinen, dass das alle wüssten, aber aus der Praxis wissen wir, dass das nicht so ist. Allein in Hamburg haben wir im Schnitt fünf Fälle von Schütteltraumata pro Jahr.“

Deshalb betonen wir die Gefahr immer wieder und zeigen auf, was zu tun ist, wenn die Nerven so blank liegen, dass nichts mehr geht.

„Wenn das Kind anhaltend schreit, aber satt und gewickelt ist, sollten es Eltern an einen sicheren Ort, zum Beispiel ins Babybett legen, den Raum verlassen und tief durchatmen. Sie können dann alle paar Minuten nach dem Baby sehen, bis sie sich wieder beruhigt haben. Funktioniert das nicht, sollten sie Nachbarn Freunde oder Familie zu Hilfe holen.“

Schreibaby: Welche Hilfsangebote gibt es in Hamburg noch?

Die neue Einrichtung in Lokstedt kümmert sich um betroffene Eltern aus ganz Hamburg: „Die Idee ist, dass die Erst- und Krisenberatung von uns übernommen wird, auf Wunsch auch erstmal am Telefon. Wir überlegen gemeinsam mit den Eltern, was sie weiter brauchen“, sagt Nicola Kühne.

Die Beratungsstelle kooperiert mit dem Netzwerk Frühe Hilfen, das heißt den Mütterberatungsstellen und den Familienteams, die es in Hamburg in jedem Bezirk gibt und die auch erster Ansprechpartner für Eltern sein können. In Zukunft soll es in jedem Bezirk eine zentrale Schreibaby-Beratung geben.

Info: Schreibaby-Beratung (im Zentrum für junge Familien), Grelckstraße 36, Telefon: 040- 431 7948 214. Hier geht es zum Kontakt-Formular.