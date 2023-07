Bergdoktor: Süßer Familienzuwachs bei Schauspielerin Andrea Gerhard

Hamburg. Es ist eine rührende Geschichte, die Schauspielerin Andrea Gerhard, bekannt aus der Serie „Der Bergdoktor“, auf ihrem Instagram-Account erzählt: Sehr spontan wurde sie Besitzerin eines kleinen Hundes aus Sri Lanka.

Mango haben sie die Kleine genannt, die die 39-Jährige und ihr Freund David Wehle – ebenfalls Schauspieler – im Februar am Strand von Dickwella auf Sri Lanka gefunden haben. „Oder sie uns?“, fragt Gerhard in der Beschreibung unter einem Instagram-Video.

„Bergdoktor“-Schauspielerin aus Hamburg verkündet Familienzuwachs

Das Video zeigt in vielen Bildern und kurzen Ausschnitten Mangos lange Reise nach Hamburg – wie sie noch auf Sri Lanka ist, ihr Flug nach Deutschland, und schließlich ist sie bei ihrer Ankunft in Hamburg in der Wohnung der beiden Schauspieler zu sehen. Unterlegt ist der Film mit dramatisch-rührender Musik – das Tierfreunde-Herz dürfte sich angesprochen fühlen.

Als das Paar das erste Mal auf den kleinen Hund getroffen ist, waren sie bereits acht Wochen lang unterwegs, hatten Freunde in Indien besucht und sind von dort aus weitergereist. Die beiden hatten bereits Hunderte Straßenhunde in Indien und Sri Lanka gesehen, als sie Mango am Strand entdeckten. Die kleine Mischlingshündin aber war besonders: „Unser Herz war gebrochen.“

80 Prozent der Straßenhund-Welpen überleben nicht

Schon nach wenigen Tagen war dem Paar klar: „Wir setzen alle Hebel in Bewegung und nehmen sie mit“, so Andrea Gerhard. Denn 80 Prozent der Straßenhund-Welpen überleben nicht ohne Hilfe. Mango war im Februar ungefähr vier Monate alt, also ein Junghund.

Doch zunächst mussten Andrea Gerhard und David Wehle die kleine Mango zurücklassen. Denn drei Monate Wartezeit vor der Ausreise, allerlei Bürokratie und ein gewisser Tollwut-Antikörper-Wert sind Pflicht, bevor ein Hund das Land verlassen darf.



Mango lebt seit fast vier Wochen bei Andrea Gerhard in Hamburg

Auf Sri Lanka hat sich ein Verein um Mango gekümmert, als Andrea Gerhard und David Wehle schon wieder zurück in Deutschland waren. Eine Flugpatin begleitete Mango und zwei weitere Hunde schließlich am 13. Juni auf dem lang erwarteten Flug nach Frankfurt.

„Niemand wusste von Mango. Und gerade die letzten zwei Wochen war es so schwer, nichts zu sagen, denn wir waren soooo aufgeregt, und jetzt sind wir einfach nur überglücklich“, schreibt Andrea Gerhard auf ihrem Instagram-Profil.

„Der Bergdoktor“-Schauspielerin: „Ich bin nicht schwanger“

Und sie fügt hinzu: „Viele dachten schon, dass ich schwanger bin. Bin ich nicht – aber zu dem Thema sage ich noch mal an anderer Stelle was.“

Inzwischen scheint die Familie gut zusammengewachsen zu sein. Mango darf auch mit ins Bett der Schauspielerin. „Sonntags“ steht unter dem Post beim Schmusen mit dem neuen Familienmitglied.