Großer Abverkauf: Muss Hamburger Teppichhändler zurecht Abriss fürchten?

Der Orient-Teppichhändler 1001 Nacht fürchtet um den Standort an der Papenreye in Hamburg-Niendorf und wirbt mit großen Schildern für seinen Abverkauf.

Hamburg. Die Schilder an der Papenreye in Niendorf sind nicht zu übersehen. An der Fassade mit den opulenten Fensterfronten weisen sie auf den Ausverkauf beim Teppichhändler 1001 Nacht hin. Und vor allem eine Formulierung macht neugierig: „Wegen Verbreiterung der Straße wird eines der berühmtesten Teppichhäuser abgerissen. Deswegen müssen jetzt alle unsere Teppiche raus.“

Die Worte „abgerissen“ und „raus“ sind besonders groß und gefettet auf die Plakate gedruckt. Der Teppichhändler kündigt darauf außerdem Rabatte von bis zu 70 Prozent an. An der Papenreye gibt es neben dem Geschäft eine Vielzahl von Gewerbebetrieben, beispielsweise hat die Bäckerei Hönig hier ihre Produktion.

Teppiche in Hamburg-Niendorf: Fürchtet Händler zu Recht den Abriss?

1001-Nacht-Inhaber Houschang Farhadian fürchtet um seinen Standort. Er verweist auf den 2018 festgestellten Bebauungsplan Niendorf 90, auf dem zu sehen ist, dass die Papenreye an der Einmündung zur Kollaustraße möglicherweise verbreitert werden soll.

„Wir wissen nicht, ob die Stadt in einem Monat, in einem halben Jahr oder in zehn Jahren die Straße breiter machen will“, sagt Farhadian, der nach eigener Aussage das 80. Lebensjahr überschritten hat, „aber wir haben hier 5000 Teppiche im Lager. Wir brauchen Zeit, um sie zu verkaufen.“

1001 Nacht in Hamburg-Niendorf hat den Abverkauf gestartet: Inhaber Houschang Farhadian inmitten seiner Teppiche.

Foto: Elisabeth Jessen

Hamburger Teppichhändler bietet nach eigenen Angaben nur Unikate an

Deshalb versuche sein Unternehmen nun, mit einer Rabattaktion für die guten Stücke auf sich aufmerksam zu machen. „Wir sind seit 25 Jahren hier an diesem Standort“, sagt Farhadian und zeigt stolz seine Schätze. Er verkaufe keine Massenware, sondern ausschließlich Unikate – vorwiegend aus dem Iran, aber auch aus Pakistan und Indien.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Aber seit der Corona-Pandemie sei die Lage in der Branche schwieriger geworden. „Und es liegt auch an der neuen Generation, die gute Teppiche nicht mehr so kennt“, sagt der iranische Händler. Das teuerste Stück in seinem Lager sei mit 50.000 Euro ausgezeichnet.

Niendorf 90: Bebauungsplan legt die weitere Nutzung fest

Jeder Teppich ist fotografiert und nummeriert und nach Größe und Motiv in Ordnern sortiert, damit man sie in der großen Halle auch schnell finden könne, sagt der Firmenchef. Auf dicken Stapeln liegen die Orientteppiche in der 3000 Quadratmeter großen Halle verteilt. Etliche hängen wie Bühnenbilder an der Decke und können per Knopfdruck nach unten gefahren werden.

Zwei dieser großen Schilder hängen bei 1001 Nacht in Niendorf an der Fassade und werben für den Abverkauf der Teppiche.

Foto: Elisabeth Jessen

Der Bebauungsplan Niendorf 90 umfasst das lärmintensive Areal zwischen Kollaustraße, Vogt-Cordes-Damm, Kleingärten und Papenreye. Ziel war es, das Gebiet als Gewerbestandort zu positionieren, denn es liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Flughafen und in der Nähe der A7.

Hamburger Verkehrsbehörde weist aktuelle Pläne zurück

Und im Bebauungsplan steht auch folgender Passus: „Für die Erschließung des Gewerbegebiets sind weitere örtliche Verkehrsflächen erforderlich. Ihre genaue Lage bestimmt sich nach der beabsichtigten Bebauung.“

Obwohl auf dem Areal bereits viel gebaut wird, kann Houschang Farhadian seine Teppiche aber offenbar ohne Eile verkaufen. „Aktuell sind seitens der Verkehrsbehörde weder in der Papenreye noch in der Kollaustraße konkrete Straßenbauprojekte und/oder Maßnahmen zur Verbreiterung von Straßenzügen geplant“, sagt Dennis Krämer, Sprecher der Verkehrsbehörde.

Hamburg-Niendorf: Noch keine Verhandlungen mit Teppichgeschäft 1001 Nacht

Also eine reine Marketing-Aktion des Teppichhändlers? Laut der Finanzbehörde sei im bezirklich-festgestellten Bebauungsplan Niendorf 90 grundsätzlich unter anderem eine Teilfläche des Grundstücks des 1001-Nacht-Teppichhändlers als Straßenverkehrsfläche zum Ausbau der Papenreye vorgesehen.

Doch der Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen führe gegenwärtig keine Verhandlungen mit dem Eigentümer. Derzeit bestehe also keine Veranlassung, den Geschäftsbetrieb aus diesen Gründen aufzugeben, teilte die Hamburger Finanzbehörde auf Abendblatt-Anfrage mit.