Verkehr Hamburg: P+R-Parkplatz in Niendorf immer voll – Tipps für Autofahrer

Hamburg. Wer in der Nähe der Hamburger U-Bahn-HaltestelleNiendorf Markt auf dem modernen P+R-Parkplatz einen Platz ergattern will, muss früh aufstehen: Spätestens um kurz nach 8 Uhr sind üblicherweise alle 110 Plätze belegt. „Seit Januar 2023 ist die P+R-Anlage Niendorf Markt grundsätzlich bereits vor 9 Uhr am Morgen zu 100 Prozent ausgelastet“, heißt es von der P+R-Betriebsgesellschaft, die im Stadtgebiet mehr als 8300 Stellplätze auf 34 P+R-Anlagen anbietet. Ein Grund für den Engpass ist der Bau der neuen S21.

Wer aus dem Hamburger Nordwesten in die Stadt will und dabei vom eigenen Auto auf Bus und Bahn umsteigen möchte, findet in Schnelsen, Niendorf Markt und Hagenbecks Tierpark P+R-Parkplätze vor. Besonders heiß begehrt ist allerdings seit Jahresbeginn der Standort in Niendorf an der Paul-Sorge-Straße. Die Auslastung hat sich dort laut Jan Krampe, Geschäftsführer der P+R-Betriebsgesellschaft, schon in den vergangenen Jahren stetig erhöht.

Verkehr Hamburg: P+R-Parkplatz in Niendorf – Auslastung bei 99 Prozent

Im Jahr 2020 lag sie bei 79 Prozent, im Jahr 2021 bei 85 Prozent und seit dem vergangenen Jahr bei 99 Prozent. Bevor der Platz modernisiert wurde, war auf der Fläche auch vorübergehend eine Flüchtlingsunterkunft untergebracht.

Auch die P+R-Anlage in Schnelsen (118 Stellplätze) wird immer stärker frequentiert. Dort lag die Auslastung im Jahr 2020 noch bei 28 Prozent, 2021 bei 41 Prozent und 2022 bereits bei 50 Prozent. Am Standort Hagenbecks Tierpark (117 Stellplätze), der von den drei Anlagen am dichtesten am Stadtzentrum liegt, gab es laut Krampe im vergangenen Jahr ebenfalls „eine stabile Auslastung von 92 Prozent“.

Echtzeitanzeige zeigt freie P+R-Parkplätze in Hamburg an

Krampe verweist auf die Echtzeitanzeige im Internet. Autofahrerinnen und Autofahrer können sich dann besser orientieren, ob und wann sie ihr Fahrzeug problemlos abstellen können – oder eben nicht.

Die grüne Anzeige, die freie Parkplätze anzeigt, ist auf dem P+R Parkplatz in Niendorf nur am frühen Morgen und dann wieder am frühen Abend zu sehen.

Foto: Elisabeth Jessen

Für Niendorf zeigt die Statistik, dass Pendler zwischen 8 und 17 Uhr nahezu chancenlos sind, einen Parkplatz zu ergattern ist. „Da die Hauptbauarbeiten auf der AKN-Strecke zum Bau der neuen S21 am 16. Januar begonnen haben, sehen wir hier einen Zusammenhang, den wir weiter beobachten“, so Krampe.

Bis Ende 2025 wird die AKN-Strecke zwischen Eidelstedt und Kaltenkirchen aufgerüstet und elektrifiziert. Möglicherweise nutzten deshalb mehr Menschen die Parkmöglichkeiten in Niendorf, von wo aus die Hamburger Innenstadt mit der U2 innerhalb von 20 Minuten erreichbar ist.

Verkehr Hamburg: Wohin Pendler aus Niendorf ausweichen können

Krampe rät Pendlerinnen und Pendlern aus Niendorf, nach 9 Uhr auf den Platz Hagenbecks Tierpark auszuweichen. Dort werde die hohe Auslastung erst gegen 11 Uhr erreicht. Eine Erweiterung des P+R-Angebotes in Niendorf sei nicht geplant, weil sich die Situation nach der Fertigstellung der Arbeiten für die S21 stabilisieren dürfte, so der P+R-Geschäftsführer.

Eine ähnlich starke Nachfrage wie in Niendorf gibt es auch in Poppenbüttel und Bergedorf. Ähnliche Entwicklungen sehe man zudem auf großen Anlagen wie beispielsweise Harburg oder Bahrenfeld. „Auch auf den anderen Anlagen steigt die Auslastung nach den coronabedingten Rückgängen wieder“, sagt Krampe.

Verkehr Hamburg: Bike+Ride-Angebot wird weiter ausgebaut

Die städtische Betreibergesellschaft, die auch das Angebot Bike+Ride (B+R) verantwortet, erweitert darüber hinaus das Angebot für Radfahrer, die ihr Rad an einer U- oder S-Bahn-Haltestelle abstellen wollen, um mit Bussen oder Bahnen weiterzufahren. „Wir bauen unser B+R-Angebot stetig aus“, sagt Krampe. „Langfristig bekommt jede U- und S-Bahn-Haltestelle einen Rad-Abstellplatz.“

Auch die Niendorfer U2-Haltestelle Joachim-Mähl-Straße, für deren Umgebung ein neuer Bebauungsplan in Arbeit ist, bekommt eine solche Anlage mit 102 Fahrrad-Abstellplätzen. Dies entspreche einer Verdoppelung gegenüber dem heutigen Angebot. Neu wird das Angebot von 20 besonders gesicherten überdachten Mietstellplätzen. Wann Niendorf Markt und Niendorf Nord dran sind, steht noch nicht fest.