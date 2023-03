Polizei Hamburg: Vermisst – wer hat die 17-jährige Lyna Peters gesehen?

Die Jugendliche aus Stellingen wird seit Donnerstag vermisst. Sie soll sich derzeit in einem psychischen Ausnahmezustand befinden.

Hamburg. Wer hat Lyna Peters aus Stellingen gesehen? Seit Donnerstagnachmittag wird die 17-Jährige vermisst. Nun fahndet die Polizei Hamburg öffentlich nach ihr – und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach Angaben der Polizei verließ die Jugendliche gegen 15 Uhr ihre Wohneinrichtung am Wördemanns Weg und kehrte nicht wie verabredet am Abend zurück. Sie soll sich derzeit in einem psychischen Ausnahmezustand mit einer nicht unerheblichen Eigengefährdung befinden.

Polizei Hamburg sucht nach 17-Jähriger aus Stellingen

Die Beamten suchten bereits mithilfe von Personenspürhunden und dem Polizeihubschrauber „Libelle“ nach der 17-Jährigen – bisher ohne Erfolg. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe. Lyna Peters wird wie folgt beschrieben:

scheinbares Alter 17 Jahre

etwa 1,60 Meter groß

hagere Statur

dunkle Haare mit einer „Wolfcut“-Frisur

vermutlich bekleidet mit einer dunklen Hose und schwarzen Schuhen („Doc Martens“) mit grünen Schnürsenkeln

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort der Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Wer die Gesuchte sieht, kann sich auch beim Polizeinotruf unter 110 melden.