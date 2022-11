Polizei Hamburg: Illegales Straßenrennen in Hamburg? Mann verliert Führerschein

Die Polizei hat am Sonnabendmorgen in Hamburg den Fahrer eines Mercedes AMG aus dem Verkehr gezogen. Der Mann soll sich mit einem anderen Fahrer ein illegales Straßenrennen geliefert haben (Symbolbild).

Hamburg. Die Polizei hat einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der im Verdacht steht, mit einem Unbekannten ein illegales Straßenrennen gefahren zu sein. Der 20-Jährige, der einen Mercedes AMG fuhr, war den Beamten am Sonnabendmorgen durch starkes Beschleunigen und riskante Spurwechsel aufgefallen.

Er und ein bisher unbekannter Fahrer, der ebenfalls einen Mercedes AMG fuhr, waren mit ihren PS-starken Fahrzeugen in Rotherbaum und St. Georg in der Nähe der Alster unterwegs. Auf der Straße An der Alster hielten die Beamten den Mann an. Sie beschlagnahmten sowohl sein blaues Fahrzeug, als auch seinen Führerschein.

Illegales Straßenrennen? Mann verliert Führerschein und Auto

Zeugen, die die Fahrmanöver der beiden Mercedes AMG beobachtet haben und/oder den Fahrer des schwarzen Mercedes beschreiben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 4286 56 789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.