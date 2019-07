Hamburg. Die schlimmsten Befürchtungen des ADAC haben sich schon am frühen Sonnabendmorgen bewahrheitet: Auf der Autobahn 7 steht sich der Verkehr momentan auf 20 Kilometer in Richtung Norden zwischen dem Dreieck Südwest und Schnelsen. Nicht viel besser sieht es auf der A 1 in Richtung Ostsee aus. Dort kommt es zwischen dem Maschener Kreuz und Ahrensburg auf 18 Kilometern zu Stau und stockendem Verkehr.

Die aktuelle Stauentwicklung auf einer Karte

Bei hitzigen Temperaturen sind viele Reisende auf dem Weg zur Nord- und Ostsee. Zahlreiche Baustellen auf der A 7 und der Ferienstart in Bayern und Baden-Württemberg verschärfen zudem die Verkehrslage. Der ADAC hatte bereits im Vorfeld vor erheblichem Stau gewarnt. "Die Reiserouten werden zeitweise zum Dauerparkplatz. Ganz Deutschland ist jetzt auf Achse", warnte der Verkehrsclub – und sollte recht behalten.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.