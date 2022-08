Naturschutz: Forschungsstation bietet spannenden Familientag

Am Sonntag können Interessierte aus nächster Nähe verfolgen, wie Vögel (hier eine Blaumeise) von Mitarbeitern des Nabu beringt werden.

Reitbrook. In der Forschungsstation Die Reit am Reitbrooker Westerdeich 68 können Naturfreunde am Sonntag, 21. August, die Beringung von Vögeln aus nächster Nähe erleben. Der Naturschutzbund (Nabu) Deutschland bittet zu einem Familientag. Die Forschungsstation ist von 10 bis 16 Uhr geöffnet und gewährt spannende Einblicke.

Die Nabu-Experten zeigen, wie die praktische Vogelforschung in der Station funktioniert. Das Beringen von Vögeln und Führungen zu den Fanganlagen in das Naturschutzgebiet stehen deshalb im Mittelpunkt des Aktionstages.

Naturschutz live: Nabu bietet Mitmachaktion und Experimente

Doch es gibt noch mehr Programm: So können Kinder durch Mitmachspiele und kleine Experimente Natur erleben und erforschen, etwa beim Keschern im Tümpel oder Mikroskopieren. Außerdem können Erwachsene und Kinder Nistkästen bauen und bemalen. Auch Kinderschminken mit Tiermotiven wird angeboten. Für Fragen rund um den Naturschutz steht die Nabu-Gruppe Bergedorf bereit und informiert über ihre Aktivitäten. Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen gesorgt.

Die Vogelberingungsstation ist per S-Bahn 21 bis zur Station Mittlerer Landweg und dann weiter mit dem Rad oder mit dem Bus der Linie 222 ab Bahnhof Bergedorf bis zur Haltestelle „Reitbrooker Hinterdeich“ erreichbar.