Wenn das Wasser geht, bleibt im Holzhafen nur noch Schlick zurück: Seitdem die Bucht nicht mehr regelmäßig ausgebaggert wird, setzen sich immer mehr Sedimente ab. Für Wassersportler bleibt nur noch ein geringes Zeitfenster, in dem der Wasserstand hoch genug ist.

Bergedorfer Koalition will die Attraktivität des Areals in Moorfleet erhöhen. Über Antrag wird in der nächsten BV abgestimmt.