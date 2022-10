Dreharbeiten für Wendland-Krimi mit Ulrich Noethen in Tatenberg

Ulrich Noethen stellt Kommissar Jakob Stiller dar. In den Marschlanden wurden Szenen gedreht. Worum es im zweiten Fall geht.

Technik- und Catering-Wagen parken am Ruschorter Hauptdeich nahe der Tatenberger Schleuse. Kasdorff

Ulrich Noethen „Wendland 2“: Dreharbeiten für ZDF-Krimi in Tatenberg

Tatenberg. Für das ZDF wurden am Freitag in Tatenberg Szenen für den zweiten „Wendland“-Krimi mit Ulrich Noethen (62) gedreht. Dafür war der Ruschorter Hauptdeich zwischen Tatenberger Schleuse und Freiwilliger Feuerwehr Spadenland den ganzen Tag lang vollständig gesperrt.

Zaungäste hatten keine Chance, einen Blick auf die Dreharbeiten auf oder an der langen Straße zu erhaschen. Lediglich Catering- und Technik-Fahrzeuge, die nahe der Tatenberger Schleuse auf der Deichstraße standen, waren sichtbar.

Ulrich Noethen gibt den stillen, sensiblen Kommissar Jakob Stiller

Noethen spielt in der ZDF-Krimireihe „Wendland“ Kriminalhauptkommissar Jakob Stiller, einen sensiblen und fein gezeichneten Menschen, der sich durch seine Empathie und Freundlichkeit auszeichnet. Im ersten Teil wurde er als vermeintlicher Nestbeschmutzer des LKA Hamburg ins Wendland strafversetzt. Im zweiten Teil mit dem Titel „Stiller und das große Schweigen“ hat sich der Kommissar bereits im Wendland gut eingelebt. Eines Tages taucht ein seltsamer Fremder in seinem Garten auf, am Tag darauf wird eine Leiche gefunden. Eine Akte aus den 90er-Jahren lüftet die Identität des Fremden und fördert Verbindungen zur DDR zutage.

Der Dreh für „Wendland 2“ soll noch bis Mitte November andauern, teilt das ZDF mit. In Tatenberg wurde nur einen Tag gedreht. Wann „Stiller und das große Schweigen“ gesendet wird, ist noch unklar. Der erste Teil wurde zur besten Sendezeit an einem Sonnabend gezeigt.