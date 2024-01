Mit gebrochenen Füßen aufs Treppchen getanzt – in Glinde am Start

Rekordbeteiligung bei den Ranglistenturnieren des TSV Glinde: Über 280 Paare sind dabei. Warum die Veranstaltung so beliebt ist.

Selbst durch Knochenbrüche nicht zu stoppen: Razvan Dumitrescu/Jacqueline Joos (Schwarz-Weiss-Club Pforzheim) sind Mitfavoriten in der Latein-Konkurrenz.

Glinde. Die Ranglistenturniere der Tanzsportabteilung des TSV Glinde versprechen ein Spektakel der Superlative zu werden. Mit 280 Paaren haben so viele Teilnehmer gemeldet wie noch nie, und Organisator Walter Otto weiß auch ganz genau warum: „Nirgendwo sonst bekommen die Aktiven so viel Applaus wie bei uns im TanzCentrum“, betont Otto. „Das hat Weltmeister Marius-Andrei Balan einmal zu mir gesagt. Deshalb ist die Teilnahme für viele ein Muss.“

Weltmeisterlich geht es auch bei der diesjährigen Auflage zu. Gert Faustmann/Alexandra Kley vom TSC Blau-Silber Berlin, die im Oktober den WM-Titel in den Standardtänzen holten, werden bei den Masters III (Sonnabend, 20. Januar, 12 Uhr) ihr Können zeigen und dürften dort kaum zu schlagen sein.

Mit gebrochenen Füßen aufs Siegertreppchen getanzt – in Glinde am Start

Der Höhepunkt der Veranstaltung folgt dann am Sonnabend in der Abendveranstaltung ab 18 Uhr, wenn sich in der Hauptgruppe Latein (Sonderklasse) einige der besten Paare Deutschlands messen. Darunter sind auch die Vorjahressieger Razvan Dumitrescu/Jacqueline Joos (Schwarz-Weiß-Club Pforzheim), die Dritten der Deutschen Meisterschaft.

Bei den Titelkämpfen im vergangenen März tanzte Jacqueline Joos übrigens mit Ermüdungsbrüchen in beiden Füßen. Das zeigt, aus welchem Holz diese Sportlerin geschnitzt ist, die bei ihren Darbietungen oft wie eine Raubkatze wirkt. „Sie hat sich die Füße dann anschließend bei einem Spezialisten in Spanien operieren lassen“, verrät Otto.

Weltmeisterlicher Glanz beim Turnier, denn es geht für alle um Ranglisten-Punkte

Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer geht es um Punkte für die deutsche Rangliste. Vier solcher Wettbewerbe muss man bestreiten, um bei den nationalen Titelkämpfen antreten zu dürfen. Daher dürfte es in Glinde auch in den übrigen Konkurrenzen hoch hergehen: den Standard Masters I (Sonnabend, 18 Uhr) sowie Standard Masters II und Masters IV (Sonntag ab 10.30 Uhr). Alle Turniere werden im TanzCentrum Glinde (Am Sportplatz 98B) ausgetragen.

