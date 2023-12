Hockeyhalle am Tonteich soll zum Hexenkessel werden

TTK-Kapitän Finn Dabelstein hat sich schon wieder an die Spitze der Torschützliste in der 2. Bundesliga geschossen.

Wohltorf. Einen Start nach Maß erwischte der TTK Sachsenwald in die neue Saison in der 2. Hallenhockey-Bundesliga. Am ersten Spieltag setzten sich die Wohltorfer verdient mit 7:5 gegen den Marienthaler THC durch. Am Sonntag wartet nun eine deutlich größere Herausforderung auf die „Tontauben“. Die Wohltorfer haben den scheinbar übermächtigen Erstliga-Absteiger Braunschweiger THC zu Gast (16 Uhr, Am Tonteich).

Für dieses Spiel soll die Hockeyhalle am Tonteich zum Hexenkessel werden. Dafür haben die Spieler von Neu-Coach Magnus Meyer-Tauffmann gesorgt. Eine ganze Menge an Fanutensilien steht zur Verfügung, damit es in der Halle während des Spiels möglichst bunt und laut zugeht. „Es lohnt sich, bereits um 15.30 Uhr da zu sein“, werben die 1. Herren im Newsletter des Vereins für einen Besuch des Spiels.

Für das Spiel gegen den großen Favoriten Braunschweig soll die Halle zum Hexenkessel werden

In der vergangenen Saison hatte der TTK Sachsenwald nur mit sehr viel Glück in der 2. Bundesliga die Klasse gehalten. Sie blieben nur drin, weil Abstiegskonkurrent Rahlstedt am letzten Spieltag seine Partie durch ein Gegentor in allerletzter Sekunde noch verlor. Ein Heimsieg gegen den Meisterschaftskandidaten Braunschweig wäre daher ein mächtiges Pfund, mit dem die Wohltorfer in den kommenden Wochen wuchern könnten.

Dass sie sportlich dazu in der Lage sind, bewiesen die TTK-Herren gegen Marienthal, als sie durch einen Hattrick von Finn Dabelstein schon im ersten Viertel mit 3:0 in Führung gingen und sich die Sache danach nicht mehr nehmen ließen. Mit insgesamt fünf Treffern schoss sich Dabelstein gleich an die Spitze der Torschützenliste. Die weiteren TTK-Tore steuerten Vilas Ott und Max Dürkop bei.

TTK-Frauen müssen in zwei Auswärtsspielen in Hamburg ran

Die TTK-Frauen müssen in der Oberliga zweimal auswärts ran. Am Sonnabend spielen sie beim SC Victoria (18.30 Uhr, Loogestraße), am Sonntag beim Klipper THC (16.30 Uhr, Eckerkamp).