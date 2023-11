SV Altengamme und Coach Ingo Carstensen gehen getrennte Wege

Altengamme. Vor dem Derby am Sonnabend, 18. November, beim SV Curslack-Neuengamme (15 Uhr, Gramkowweg) hat sich der Fußball-Landesligist SV Altengamme nach dem enttäuschenden Saisonverlauf neu aufgestellt. Die Zusammenarbeit mit Trainer Ingo Carstensen ist beendet. Man habe sich „einvernehmlich“ getrennt, heißt es in einer Stellungnahme des Vereins. Dafür übernimmt Co-Trainer Marco Theetz als Interimslösung bis zur Winterpause die Rolle des Chefcoaches. Unterstützt wird er von den bisherigen Co-Trainern Leon Trothe (Athletik) und Alexander Golinske (Torhüter).

Darüber hinaus rückt der frühere Trainer des SC Vier- und Marschlande, Alexander Müller, als Co-Trainer ins Übungsleiter-Team. Müller war erst im August wegen seiner beruflichen Belastung auf eigenen Wunsch beim SCVM ausgeschieden. Mit den Veränderungen soll das Team neue Impulse bekommen, das momentan nur zwei Punkte vor den Abstiegsrängen rangiert.

Mehr vom Lokalsport

Die Entscheidung sei unumgänglich gewesen, machte der Sportliche Leiter Philipp Mohr klar. „Wenn man sich unsere Ergebnisse anschaut, dann ist das kein kurzfristiger Trend, sondern ein schleichender Prozess“, machte Mohr deutlich. Carstensen zeigte Verständnis für den Wunsch des Clubs nach einem Neuanfang. „Letztlich bin ich als Trainer in der Verantwortung, und es ging nun schon längere Zeit eher seitwärts anstatt vorwärts.“

Daran, so machte Mohr deutlich, hätten auch die Altengammer Spieler ihren Anteil. „Ich möchte klarstellen, dass nicht Ingo allein für diese missliche Lage verantwortlich gemacht werden kann“, betont er. „Jeder hat seinen Anteil, allen voran unsere gezeigten Leistungen auf dem Platz. Wir müssen wieder die Attribute auf den Platz bringen, die Altengamme in der Vergangenheit stets ausgezeichnet haben.“ Vielleicht ja schon am Sonnabend in Curslack.