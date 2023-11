Die Spiele der Fußball-Oberliga in der Zusammenfassung: Premierensieg für ETSV-Coach Berkan Algan, Zwangspause für den Düneberger SV.

Dassendorf. Tabellenführer TuS Dassendorf hat in der Fußball-Oberliga Federn lassen müssen. Im Heimspiel gegen den USC Paloma kam der Serienmeister am Sonnabend vor gut 200 Zuschauern am Wendelweg nicht über ein 1:1 hinaus. „Es waren zwei verschenkte Punkte“, ärgerte sich TuS-Coach Thomas Seeliger. „Paloma hatte genau eine Torchance, und die war drin.“ Während die Partie des Düneberger SV ausfiel, gewann der ETSV Hamburg mit 2:0 gegen den FC Süderelbe.

So nah waren die Dassendorfer dran, doch selbst diese Chance von Sven Möller (am Ball) gegen USC-Torwart Tjark Grundmann war nicht drin.

Foto: Bode / BGZ/Hanno Bode

Für die Dassendorfer wäre mehr drin gewesen, nachdem Kristof Kurczynski die Hausherren schon früh in Führung gebracht hatte (3.). Doch Michel Blunck traf mit einem wuchtigen Schuss aus 16 Metern zum 1:1-Ausgleich (39.). Dass es bis zum Schluss dabei blieb, lag auch am Dassendorfer Abschlusspech. Mattia Maggio traf nur die Latte (41.), Oliver Doege köpfte an den Pfosten (86.). Selbst Torschützenkönig Martin Harnik, der erkältet zunächst auf der Bank Platz genommen hatte und später eingewechselt wurde, konnte dem Dassendorfer Angriffsspiel nicht den entscheidenden Kick geben.

Nur 1:1 gegen Paloma: Topfavorit TuS Dassendorf steht sich selbst im Weg

Ohne Atempause geht es für den Spitzenreiter nun bereits am Dienstagabend mit dem Nachholspiel bei der SV Halstenbek-Rellingen weiter (19 Uhr, Lütten Hall). Dann muss Seeliger auf Mittelfeldspieler Zhi-Gin Lam verzichten, der gegen den USC Paloma kurz vor Schluss wegen einer Notbremse die Rote Karte sah (90.+4). Lam hatte kurz vor der Strafraumgrenze den durchgebrochenen Soleiman Kazizada gestoppt, der anschließende Freistoß blieb in der Mauer hängen.

Während die Dassendorfer also permanent gefordert sind, hatte Staffelkonkurrent Düneberger SV ungewollt Zwangspause. Die Partie beim Niendorfer TSV fiel einem Streik der Hamburger Platzwarte zum Opfer. „So etwas habe ich in meiner 30-jährigen Fußballerlaufbahn noch nicht erlebt“, ärgerte sich DSV-Coach André Wengorra. „Wir hatten schon einen Bus gechartert. Das sind ärgerliche Kosten. Natürlich sind Streiks wichtig, aber dass man die Spiele von Erwachsenen und vor allem von Jugendteams bestreikt, ist mir unverständlich. Das bringt bei uns den Rhythmus durcheinander.“

Fabio Parduhn und Vincent Boock schießen den ETSV Hamburg zum 2:0-Sieg gegen Süderelbe

Am Sonnabend empfangen die Düneberger nun den ETSV Hamburg zum Derby (13 Uhr, Silberberg). Den „Eisenbahnern“ glückte eine erfolgreiche Premiere mit dem neuen Coach Berkan Algan. Fabio Parduhn (61.) und Vincent Boock (90.+1) schossen den ETSV zum 2:0-Sieg gegen den FC Süderelbe. Dabei überzeugte vor allem Eudel Monteiro an der Seite von Daniel Owusu auf der ungewohnten Position als Innenverteidiger.

„Insgesamt war es aber eine mannschaftlich geschlossene Leistung von uns“, betonte Algan, der nach nur einer Trainingseinheit bereits kleine taktische Justierungen vorgenommen hatte. So rückte Fabio Parduhn in die Sturmspitze, Vedat Düzgüner stürmte über die rechte statt die linke Seite. „Damit er als Linksfuß nach innen ziehen und zum Abschluss kommen kann“, erläuterte Algan. „So wollen wir künftig kompakter stehen.“