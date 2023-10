Landesliga: Hamm – neuer Lieblingsstadtteil vom SC Vier- und Marschlande

Der SCVM gewinnt wieder auswärts. Was das mit dem Hamburger Stadtteil zu tun hat und warum Trainer Thorsten Beyer eine Wette gewann.

Kirchwerder. Wenn es nach dem Sportlichen Leiter Thorsten Beyer geht, würde der SC Vier- und Marschlande in der Fußball-Landesliga auswärts nur noch ausschließlich im Hamburger Stadtteil Hamm antreten wollen. Nachdem Aufsteiger SCVM vor gut drei Wochen bei Hamm United (3:1) den ersten Auswärtssieg nach sieben Jahren – solange spielte das Team in der Bezirksliga – eingefahren hatte, folgte nun ein noch deutlicherer Erfolg beim ASV Hamburg, dessen Heimstätte ebenfalls in Hamm liegt. Der Endstand lautete 6:1.

Damit ist der SCVM weiterhin das bestplatzierte Team aus den Vier- und Marschlanden und zog in der Tabelle wieder am ebenfalls siegreichen SV Curslack-Neuengamme (6:4 bei Concordia II) vorbei. „Schön ist doch, dass alle drei Teams (auch Altengamme, die Red.) gewonnen haben. Der Rest ist nur eine Zwischenbilanz“, sagte Beyer.

SCVM gewinnt in Landesliga erneut auswärts

Er freute sich vielmehr über das gelungene Landesliga-Debüt des jungen Torhüters Jona Schlag, der kurzfristig für Patrick Möller einspringen musste. In den ersten zehn Minuten musste Schlag zweimal sein ganzes Können aufbieten, um einen Rückstand der Gäste zu verhindern. „Die erste Halbzeit war noch auf Augenhöhe“, resümierte Beyer.

Der Pausenstand – 3:0 für den effektiven SCVM – sprach eine andere Sprache. Marcio Johannsen (8.), Sandro Schraub (18.) und Kevin Göde (29.) waren die Torschützen. Nach dem Wechsel wurde es dann schnell eine ungefährdete Angelegenheit. Erst erhöhte Johannsen mit seinem zweiten Tor auf 4:0 (47.). Und dann stellte Joshua Czech nur drei Minuten nach dem Ehrentreffer des früheren Dassendorfers Florian Klein (55.) den alten Abstand mit dem Tor zum 5:1 wieder her (58.). Den Schlusspunkt setzte Flemming Polster in der Nachspielzeit.

Verteidiger sieht wie vorhergesagt Gelb

Seinen Fußball-Sachverstand bewies Thorsten Beyer, der frühere Jugendtrainer von Martin Harnik und Max Kruse, übrigens bereits vor dem Anpfiff. „Ich wette 10 Euro, dass Lars Vollrath heute die fünfte gelbe Karte sieht und dann gesperrt ist“, hatte er prognostiziert und Recht behalten. „Bei dessen rustikaler Spielweise und einem Schiedsrichter wie Paul Dühring war das klar.“