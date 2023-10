Achte Saisonniederlage für den Düneberger SV

Düneberg. Es lief die 86. Spielminute in der Partie der Fußball-Oberliga zwischen dem Düneberger SV und dem Hamburger Meister TSV Sasel, als DSV-Verteidiger Julien Wolter eine Flanke punktgenau auf Torjäger Tarik Cosgun schlug und dieser den Ball per Direktabnahme Richtung Tor schoss. Die rund 150 Zuschauer am Silberberg hatten den Torschrei schon auf den Lippen, doch sie verstummten jäh, als die Kugel am langen Pfosten vorbeirollte. Der Düneberger SV verlor mit 1:2.

„In jedem Spiel nimmt er die Bälle noch dreimal an, guckt den Torwart aus und macht ihn rein“, haderte Dünebergs Trainer André Wengorra nach dem Abpfiff mit Cosguns überhastetem Abschluss. Denn es wäre für die Geesthachter so viel mehr drin gewesen. Die knappe Heimniederlage war unglücklich und unnötig.

Fußball-Oberliga: Düneberger SV stand am Ende doch mit leeren Händen da

Die Hausherren hatten defensiv begonnen, überließen den Saseler Gästen die Zügel, und das war volle Absicht. „Wir haben uns unter der Woche vorbereitet und einen Masterplan zurechtgelegt, wie wir Sasel knacken können“, erläuterte Wengorra nach dem Spiel. „Das Ziel war, tief zu stehen, mit zwei Viererketten zu agieren und sie über die Außen zu lenken und zu isolieren. Das hat in der ersten Halbzeit gut funktioniert. Natürlich waren wir selbst durch die Systemumstellung etwas unorganisiert, aber die Jungs haben das gut gelöst.“

Dünebergs Verteidiger Julien Wolter (r.) kann es nicht fassen: Ihm ist ein Eigentor unterlaufen.

Foto: Maurice Herzog

Nur eine große Chance hatten die Gäste im ersten Durchgang. DSV-Schlussmann Arne Hantusch konnte diese jedoch mit einem tollen Reflex entschärfen (23). Auf der Gegenseite prüfte Dünebergs Valentin Zalli mit einem Distanzschuss kurz vor der Pause die Festigkeit des Pfostens (44.). Viel mehr passierte vor der Pause nicht, weil TSV Sasel dominierte, aber seine Angriffe nicht konsequent zu Ende spielte und der DSV kaum nach vorne kam.

Marvin Möller vollendet Konter zur überraschenden Düneberger Führung

„Dass Sasel kein Fallobst ist und als Meister hierherkommt, das war uns bewusst“, betonte Wengorra. „Egal wie ersatzgeschwächt sie auch sein mochten.“ So brauchten die Düneberger nach dem Seitenwechsel etwas Alu-Glück und warfen mit Mann und Maus in die Saseler Schüsse, bis sich plötzlich eine Konterchance auftat. Über Rechtsverteidiger Adrian Apau landete der Ball bei Tarik Cosgun, der mit dem Außenrist Marvin Möller bediente. Der Stürmer umkurvte Sasels Schlussmann Johannes Höcker und schob zur 1:0-Führung ein (57.).

Danach hätten die Hausherren für die Vorentscheidung sorgen können. Doch Apau traf nach einer schönen Flanke von Cosgun aus kurzer Distanz den Ball nicht (63.), Möller brachte den Ball auf Vorlage von Valentin Zalli aus bester Position nicht im Tor unter, weil TSV-Verteidiger Kjell Ellerbrock dazwischenfunkte (64.). „Ich glaube, Tino kann vorher schon Maß nehmen und das Netz kaputt schießen“, analysierte Wengorra. „Er schippt ihn dann rüber, und Mölli muss theoretisch nur noch in das Tor laufen. Da kannst du alle Körperteile nutzen, um das Tor zu machen, und trotzdem geht der Ball rechts am Tor vorbei.“

DSV-Verteidiger Julien Wolter unterläuft ein Eigentor – die Wende in dieser Partie

Doch es sollte für die Gastgeber noch schlimmer kommen: Bei einem Saseler Angriff hielt Abwehrspieler Wolter nach einer flachen Hereingabe von Jassin Zabihi unbedrängt den Fuß hin und überwand seinen Schlussmann – Eigentor zum 1:1 (65.). „Das Tor fällt ohne Gegnerdruck. Das war schlecht verteidigt. Dann gehen die Köpfe etwas runter und du kassierst sogar das 1:2“, haderte Wengorra mit dem Verlauf, den die Begegnung nahm.

Nachdem die Düneberger Defensivspezialisten Joe Warmbier (angeschlagen) und Mark Brudler (Trainingsrückstand) mit den Kräften am Ende waren und ausgewechselt werden mussten, gab es einen Bruch im Düneberger Spiel. Dies nutzte Sasel mit dem 2:1 durch Lukas-Gabriel Kourkis aus (78.). Es war die Entscheidung in einer umkämpften Partie, in der man nicht unbedingt gemerkt hatte, dass ein Abstiegskandidat gegen den amtierenden Hamburger Meister spielte.

Andre Wengorra: Solche Spiele zeigen, dass es möglich ist, über dem Strich zu bleiben

Genau daraus schöpft Wengorra trotz der nun schon achten Saisonniederlage seine Hoffnung. „Wir sind in der Oberliga angekommen“, ist er überzeugt. „Jetzt müssen wir die Lorbeeren einfach ernten. Wir müssen uns für den Fleiß der vergangenen Wochen belohnen.“ Die vergebenen Chancen nach dem 1:0 seien der Knackpunkt gewesen. „Die musst du einfach reinmachen, da gibt es kein Pardon“, betont Wengorra. „Aber solche Spiele zeigen, dass es machbar ist, über dem Strich zu bleiben. Wenn es hier 3:3 ausgegangen wäre, wäre das auch in Ordnung gewesen.“

Düneberger SV: Hantusch (3) – Wolter (4), Warmbier (3) (71. Pincevic), Muhlack (3), Koukoulis (5) (81. Nomura) – Apau (4) (81. Yeboah-Boateng), Brudler (3) (71. Rudat), Jürß (4), Zalli (4) – Cosgun (4), Möller (4).