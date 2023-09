Amateurfußball: Kann der SV Altengamme den ersten Heimsieg einfahren?

Bergedorf. Die Fußball-Landesligisten SV Altengamme und SC Vier- und Marschlande sind beide am Sonntag, 10. September, gefordert und stehen somit im Blickpunkt dieses Fußball-Wochenendes. Die Altengammer wollen zu Hause gegen die HT 16 endlich den ersten Heimsieg einfahren. Vielleicht hilft dabei ja der ungewohnte Spieltag: Die Partie wird erst am Sonntag ausgetragen (15 Uhr, Gammer Weg). Der SCVM muss beim wiedererstarkten Ahrensburger TSV ran (15 Uhr, Klaus-Groth-Straße).

Unter der Woche trennte sich die TuS Dassendorf in der Fußball-Oberliga mit 1:1 vom Niendorfer TSV. Die Führung der Gäste durch Ante-Akira Kutschke (23.) glich Lennard Sowah (45.+3) aus. Die Begegnung war vorgezogen worden, um TuS-Stürmer Martin Harnik in der kommenden Woche die Teilnahme an der Ehrung als bester Oberliga-Torschütze in Deutschland durch den Deutschen Fußball-Bund zu ermöglichen.

Die große Diskussion: Sind Niederlagen gut für Kinder?

Vor allem stand in dieser Woche aber der Jugendfußball im Fokus. Der Deutsche Fußball-Bund hat die Spielformen für die jüngsten Jahrgänge reformiert. In den unteren Altersklassen soll es künftig keinen Ligabetrieb, sondern nur noch Spaß-Turniere geben. Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer von Borussia Dortmund, kritisierte: „Wenn du als Sechs-, Acht- oder Neunjähriger nie das Gefühl hast, was es heißt zu verlieren, dann wirst du auch nie die große Kraft finden, um auch mal zu gewinnen.“

Curslacker C-Jugend hält sich gut im großen Spiel gegen den HSV

Die beiden besten Jugendteams der Region mussten in dieser Woche Niederlagen einstecken. Das A-Jugend-Regionalliga-Team des VfL Lohbrügge unterlag dem Blumenthaler TSV aus Kiel mit 0:1. In der C-Jugend-Regionalliga hat sich der SV Curslack-Neuengamme im großen Spiel gegen den Hamburger SV gut gehalten und mit 1:4 verloren. Held des Tages war Jannes Leonard Moll, dem der Ehrentreffer für die Vierländer gelang.